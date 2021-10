Jorge “Merino de Oro” en el Panamericano Senior de Karate

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Venciendo en la gran final por puntos 3-0 al norteamericano, Kamran Madani, el salvadoreño Jorge Merino ganó ayer la medalla de oro en el kumite -84 kilos del Campeonato Panamericano de Karate Senior, que se disputa en punta del Este, Uruguay. Un resultado que le permitió recuperar la sonrisa, después de más de un año de haber estado sumido en la incertidumbre, incluso perderse el pre olímpico de París, a causa de una ruptura de meniscos, que pudo haberlo empujado al retiro.

En su pelea contra Madani, el salvadoreño desarrolló estratégicamente un buen rítmo ofensivo y defensivo, marcando la pauta, punteando al rival sin permitirle que le rompiera su defensa. Realizando una pelea limpia y solvente. Y como en los deportes de contacto el second, manager o entrenador también tiene mucho que ver en el resultado, el seleccionador y ex campeón, William Serrano también jugó un papel clave en los momentos de la asesoría para que Merino volviera a pelear como lo hizo en sus buenos tiempos y esta vez la dupla funcionó ante un rival de alto nivel competitivo, pero que ayer no pudo descifrar a Jorge.

A través del Presidente de la FedeKarate, Oswalds Mata, Co Latino logró obtener las impresiones preliminares del “Merino Dorado”, quien manifestó: “Hola, buenas noches y muy contento por el resultado, gracias a Dios acabo de ganar el primer lugar panamericano. La verdad que es muy importante para mi y nosotros como federación, agradeciendo mucho al INDES por el apoyo, porque siempre me toman en cuenta y siempre me han apoyado en mi carrera deportiva. Este oro es la respuesta a ese apoyo que siempre nos da el Lic. Yamil Bukele. Estamos en las gestiones para poder asistir al Campeonato Mundial y tener una sobresaliente actuación para poner muy en alto el nombre del karate de El Salvador”.

En horas matutinas y su ruta a la presea dorada continental, el guerrero salvadoreño dejó en el camino por puntos 3-0 al brasileño, Diego Silva; luego y por el mismo puntaje al paraguayo Enmanuel Chaparro y en la semifinal empató en el tiempo reglamentario con el colombiano Santiago Vega, pero en el desempate los cinco jueces levantaron sus banderas a favor del salvadoreño. Estas victorias dispararon la positivitez de Merino para enfrentar al buen estadounidense (Madani) quien en la jornada matutina obtuvo cuatro triunfos.

Tras clasificar para la gran final, Co Latino solicitó la reacción de Merino y sus palabras fueron: “Ante el brasileño me sentí muy bien, marcando en los primeros segundos, aumenté mi ventaja y no permití que me puntuara. Con el paraguayo mantuvimos un empate hasta los dos minutos, pero finalmente logré impactarle una patada de tres puntos al rostro y aunque al final me sentí un poco cansado, logré recuperarme para la semifinal contra el colombiano en una pelea que resultó complicada, terminamos empatados a cero, pero mi constante ofensiva se reflejó en el fallo de los cinco jueces.

Sobre la actuación de Merino, el seleccionador y ex campeón, William Serrano respondió a Co Latino: “Jorge se vio muy bien en las peleas, producto de que su proceso de recuperación lo ha llevado muy bien. Ahora lo ví con un poquito más de confianza. En lo físico y lo técnico se vio bien. Estamos muy contentos y seguros del valor que la experiencia de Merino tiene en compromisos de este nivel”.

Por su parte y con respecto a las banderas en favor de Merino, el titular de la FedeKarate, Oswalds Mata, expresó: “Los jueces le dieron el gane porque fue el que tuvo más iniciativa, el que entró más y el que siempre estuvo encima”.