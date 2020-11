Joe Biden (presidente EE.UU.)

César Ramírez

Quisiéramos un triunfo demócrata por las acciones xenofóbicas de la administración Trump, su accionar es catastrófico para nuestras naciones, recordemos los insultos, el racismo rampante que propicia la violencia, el odio contra los afroamericanos, el desprecio a la ciencia en el tratamiento de la pandemia, el muro sin límites que no contiene el hambre de miles de refugiados económicos… etc.

¿Qué nos afecta? Recordemos que nuestros compatriotas amparados en el TPS son aproximadamente 300,000 almas, ellos terminan su plazo laboral el 4 de enero de 2021, ese cuerpo de trabajo, familiar o jurídico tiene un año más para salir de Estados Unidos, si no tienen acceso al empleo, salud, pensión etc. no podrán permanecer mucho tiempo en esa nación, las soluciones pertenecen a la justicia norteamericana, un amparo humanitario debe promoverse en defensa de nuestros compatriotas; otro elemento es la firma de “tercer país seguro” por el cual somos obligados a recibir refugiados que soliciten asilo en EE.UU., ese acuerdo internacional lo desconocemos es un secreto; la democracia de nuestra nación es observada por calificadoras internacionales de riesgo en los rubros financieros, derechos humanos, democracia, desarrollo social etc. la administración Trump ha permanecido en silencio ante los graves sucesos nacionales como la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, los insultos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la falta de transparencia en dineros nacionales etc., por esta razón los calificadores de riesgo financiero, senadores Republicanos y Demócratas expresan su preocupación ante el atropello a los derechos humanos durante la pandemia e incluso protestan por el avance del autoritarismo de la administración Bukele, este contexto cambiaría con el triunfo de Joe Biden, al menos existe la leve esperanza de apelar por un cambio hacia nuestra región.

En realidad no es una preferencia por una persona, es la acción política de una administración norteamericana que ha provocado un daño social a conglomerados latinoamericanos, afroamericanos, asiáticos, africanos etc. su única culpa es haber nacido en naciones pobres y su última esperanza es trabajar en una nación que les ofrece empleo; en el caso de los afroamericanos el clima de violencia es de tal magnitud que parece una guerra civil entre nacionalidades étnicas, las tribus de color contra los caras pálidas.

El triunfo de Joe Biden sería significativo para aliviar el neoracismo, la potencial guerra nuclear o respetar a la ciencia en su tratamiento de la pandemia.

