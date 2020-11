JOAQUÍN SABINA RECIBE EL PREMIO ONDAS NACIONAL DE LA MÚSICA A LA TRAYECTORIA

SONY MUSIC

Los Ondas 2020 han reconocido a Joaquín Sabina con el prestigioso galardón a la trayectoria. La organización de los premios dio a conocer este miércoles los ganadores de las distintas categorías, que en el apartado de música distinguen a dos grandes cantautores de Sony Music.

Se trata del tercer Ondas que recibe el cantautor jienense, de quien el jurado destaca: “Prolífico vocero de varias generaciones y evocador de princesas, ha cumplido siete décadas escribiendo y susurrándonos, pintando entre versos para una sociedad que lleva más de 40 años aplaudiendo a rabiar su cariñosa versatilidad, su facilidad para universalizar lo difícil, y para pasearnos por el bulevar de los sueños rotos y la calle melancolía, con el acelerador bien pisado”. Y añade: “Por eso a este jurado le sobran los motivos para otorgar este galardón vestido de purísima y oro, negando todo, pero reconociendo “nada”, esa “nada” que es un cancionero inmenso, repleto de obras que siempre quedan, y que son nuestras para siempre”.

Sabina reaccionó a la concesión del Ondas con sincero agradecimiento: “Cuando era joven fingía que no me interesaban los premios, en realidad era a los premios a los que no les interesaba yo. Este calienta mucho el corazón por el año que hemos pasado, mi caída, las dos operaciones y la maldita pandemia”.

La identidad de los ganadores de esta 67 edición de los Premios Ondas se dio a conocer este miércoles en Barcelona. Con una trayectoria ininterrumpida desde su fundación en 1954, los Ondas mantienen el objetivo de reconocer e impulsar las producciones radiofónicas, musicales y televisivas que, tanto a nivel nacional como internacional y en todos sus géneros y formatos, aporten elementos innovadores y mejoren la experiencia de la audiencia.

Los galardones son un observatorio privilegiado del talento del sector audiovisual español e internacional. En esta edición se presentaron más de 490 candidaturas procedentes de 20 países de todo el mundo. Los jurados nacionales e internacionales, constituidos por 29 profesionales de radio, televisión, publicidad y música, han sido los encargados de elegir a los ganadores de este año, que recibirán un total de 24 premios.