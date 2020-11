Invitan al Día Nacional de Oración 2020

Yaneth Estrada

@caricheop

Los miembros del Comité Nacional de la Oración anunciaron que el próximo lunes 23 de noviembre se llevará a cabo el «Día Nacional de la Oración» en la plaza Gerardo Barrios, de 4:00 a 7:00 p.m., bajo estrictas medidas de bioseguridad.

“Este año no es la excepción, la iglesia nunca se ha detenido, ni ante pandemias, ni ante huracanes, ni dificultades, es más tenemos claro cómo Comité que llueve o truene, ese día vamos a estar en esa actividad, por eso hacemos una invitación para todos, y les aclaramos que es importante que se use mascarilla, alcohol gel, el distanciamiento social y si hubiese personas que no llevan mascarilla, el equipo tendrá para proporcionar, igual alcohol gel”, explicó el pastor Julio Merino.

Asimismo, el líder religioso comentó que «el Decreto 161 emitido por la Asamblea Legislativa nos da la oportunidad de hacer valer un derecho como Iglesia, a la vez, de un deber moral que tenemos que es orar por la familia salvadoreña. Los hijos de Dios tenemos un gran impacto en este país, los Órganos de Estado deberán reconocer que la Iglesia Cristiana, Evangélica es importante he imprescindible en está nación. Somos más de 3 millones de cristianos evangélicos que estaremos orando pidiéndole a Dios por nuestro país, más salvadoreños en diferentes partes del mundo que quieran apoyar».