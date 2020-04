Investigan a políticos que supuestamente intentan desestabilizar al Gobierno

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas manifestó que cuentan con evidencia de que algunos actores políticos están tratando de desestabilizar al Gobierno para hacerlo quedar mal en cuanto al manejo de la pandemia del COVID-19. Dichas declaraciones surgen luego de los desórdenes que se perpetraron el lunes 30 de marzo, cuando multitudes de salvadoreños reclamaron en las sedes del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios de El Salvador (CENADE). “De ninguna manera vamos a permitir que ningún actor político esté tratando de incentivar a las masas, en la cual efectivamente tuvimos capturas. Estos personajes tratando de alborotar y generar caos, con la entrega del bono en las agencias financieras, a familias afectadas de esta crisis. Vamos a reunir la evidencia necesaria tanto de lo que ha pasado en el Hospital Saldaña, como lo que pasó el día lunes para abrir un expediente penal que será enviado a la fiscalía”, dijo Rivas

El titular de seguridad advierte que el ministerio tomará todas las medidas para capturar a estos actores políticos involucrados presuntamente en los desórdenes en los CENADE. “Vamos a hacer capturas relacionadas a este caso”, agregó.

El ministro informó que el personal policial detectó un paquete sospechoso dirigido a una persona que cumple cuarentena en el interior del Hospital Saldaña. En el paquete iba una especie de arma hechiza con balas. Este hecho está siendo investigado por la PNC. “Vamos a reunir toda la evidencia sobre el ingreso del arma y munición al Hospital Saldaña, en el que se presume que también estén involucrados actores políticos.

Rivas no quiso adelantar criterio y dar a conocer nombres de políticos involucrados en estos hechos, ya que se encuentran en proceso de investigación. No obstante, asegura que las personas detenidas el lunes están aportando sobre la investigación. Sobre el ingreso de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) al Hospital Nacional Saldaña, el ministro Rivas asegura que la única actividad que tienen en el hospital y los centros de retención es para mantener el orden, “No ingresó a ninguna otra acción que esta”, explicó. Y es que algunos de los salvadoreños y extranjeros en cuarentena en este nosocomio denunciaron el intento de quitarles los celulares, por las denuncias que desde el interior del nosocomio han hecho, entre ellas, que están mezclados los casos positivos de COVID-19 y aquellos que aún no tienen resultados de las pruebas.

Quédense en Casa

El ministro Rogelio Rivas afirmó que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador seguirán verificando las calles para evitar que salvadoreños permanezcan en espacios públicos. Rivas advierte que de encontrar a estas personas que no tengan justificación para permanecer en las calles serán llevadas a un Centro de Contención lejos de sus familias.

Rivas enfatizó que estas personas no son detenidas, sino que son retenidas y llevadas a un Centro de Contención.