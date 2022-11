Investigación de Pegasus se lleva “bastante lento” por FGR

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

L,a Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) acompañó este miércoles a dos periodistas de la Revista Gato Encerrado para un segundo citatorio de la Unidad de Delitos de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de la Fiscalía General de la República (FGR), por el caso Pegasus.

La presidenta de la Asociación, Angélica Cárcamo, lamentó que no haya avances en las investigaciones por el aparente uso del software Pegasus para espiar a periodistas. “Hay que mencionar que hasta la fecha al menos a la asociación no se le ha brindado mayor informe desde la Fiscalía sobre cómo van los avances del caso de Pegasus, eso para nosotros es bastante preocupante porque es un hecho de gran preocupación con el tema de la vulneración al ejercicio periodístico, a la intimidad y el tema de los datos personales y datos periodísticos”. Cárcamo lamentó que la FGR lleve el caso “bastante lento”. Justamente, en agosto de este año, se citó por primera vez a periodistas de Gato Encerrado que fueron víctimas de espionaje, en ese momento señalaron lentitud en el proceso, pues habían pasado más de seis de meses desde el informe el cual reveló que más 30 periodistas fueron intervenidos con Pegasus. Situación que no ha cambiado tras 11 meses de haberse conocido dicho espionaje.

En enero de este año, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), interpuso dos avisos en la FGR para que se investigara el delito informático, en marzo presentaron pruebas sobre el delito con el uso de software Pegasus, para espiar a periodistas.

Es de recordar que a través de una investigación encabezada por The Citizen Lab, espacio que depende de la Universidad de Toronto en Canadá, acompañada por organizaciones de derechos humanos, determinó que 35 personas salvadoreñas, entre ellas 31 periodistas, sufrieron la intervención de sus teléfonos celulares con el software Pegasus entre junio de 2020 y noviembre de 2021 en El Salvador. Pegasus es un programa desarrollado por el israelí NSO Group, que es vendido solo a los gobiernos; sin embargo, el Ejecutivo salvadoreño negó estar detrás del espionaje a periodistas y líderes de organizaciones sociales.

Nuevos hackeos

La Asociación de Periodistas denunció el lunes que su cuenta de WhatsApp se intentó hackear. Sin embargo, ya están en contacto con WhatsApp Latinoamérica para resolver la situación.

También, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas, informó que su cuenta de WhatsApp tenía vulneración.

“Informo que mi WhatsApp ha sido hackeado. Por favor hagan caso omiso de cualquier mensaje que pueda llegarles desde mi cuenta, no abran ningún enlace ni compartan información delicada o personal. Con mi equipo estamos trabajando para solventar esta situación”, destacó la legisladora vía redes sociales.