INTERPOL no capturará a ex funcionarios ausentes del gobierno de Mauricio Funes

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) informó y notificó que la captura de “algunos” ex funcionarios del gobierno del ex presidente Mauricio Funes no se realizará por tratarse de un asunto “político”.

La INTERPOL notificó esta decisión a las autoridades salvadoreñas entre estas la PNC y al jefe de la INTERPOL en el país, que se iban a eliminar la “Difusión Roja” de sus bases de datos.

Según la resolución del Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador del 24 de septiembre, se deja constancia que la INTERPOL se ha reusado a participar en la “Difusión Roja” internacional contra el ex vicepresidente y presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén; la ministra de Medio Ambiente, Lina Dolores Polh; presidente de CEPA y ministro de Agricultura y Ganadería, Guillermo López Suárez, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y el ex secretario Privado de la Presidencia, Manuel Melgar.

La Fiscalía General de la República acusó a los exfuncionarios del supuesto delito de haber recibido sobresueldos y giró órdenes de captura internacional. Por este supuesto delito guardan prisión la ex ministra de Salud, Violeta Menjívar; la ex viceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal; el ex viceministro de Trabajo, Calixto Mejía; el ex ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, así como el viceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores.

En el artículo 3 del estatuto de la Interpol se detalla que: “esta rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”. La INTERPOL considera que las acusaciones contra los ex funcionarios del primer gobierno del FMLN son de esta índole.

Tanto los exfuncionarios como la dirigencia del FMLN, han denunciado que las capturas como las órdenes de captura giradas obedecen a una persecución política.