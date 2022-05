Interpol intenta llevarse a hija de  Bertha Deleón y retornarla a El Salvador

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La abogada Bertha Deleón denunció a través de redes sociales que este 4 de mayo, la Interpol, ignorando la condición de refugiada por razones políticas y violencia de género, la interceptó y pretendía llevarse a su hija por orden de una jueza, y retornar a El Salvador donde corre alto riesgo.

“No voy a entregar a mi hija, voy a luchar y aferrarme al principio de no devolución que protege a todas las personas refugiadas, pido el apoyo para evitar esta injusticia y este grave abuso que está dañando a mi hija y a mi. El padre de mi hija está violentándonos y usando influencias indebidas para llevarse la niña y destruirme”, detalló la abogada.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Bertha María Deleón de “maltrato infantil” y “privación de libertad” en contra de menores de edad, debido a la denuncia del padre de sus hijos, posterior a una separación en el año 2019.

Deleón negó las acusaciones y explicó que la niña, al igual que su hermano, desde que nacieron siempre han vivido con ella, luego de la separación, el padre de sus hijos los veía un día a la semana según su tiempo y decisión. Con respecto al supuesto delito de “maltrato infantil”, aseguró que siempre ha dedicado gran parte de su tiempo a criar a sus hijos, haciéndose cargo de su cuidado, dándoles afecto y protección.

“No es cierto que haya abandonado a mi hijo de 17 años, él decidió no viajar conmigo por consejo de su papá y yo respeté su decisión, no es cierto que yo sea secuestradora de mi niña, las acusaciones que hace el padre de mis hijos son falsas y me desvinculo totalmente de ellas”, externó.

Según la abogada, decidió huir del país ante los abusos que le tocaba sufrir “en represalia” al ejercicio de su libertad de expresión, su ejercicio profesional y activismo por los derechos de las mujeres. Por meses recibió odio, amenazas, desacreditación y burla, todo lo que enfrentan las personas quienes se atreven a criticar al presidente de la República y su gobierno, dijo.

En septiembre de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Deleón, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en El Salvador, al haber empezado a ser víctima de seguimientos por parte de terceros en automóviles y motocicletas sin placas, vigilancia con drones, y hostigamientos, especialmente de “ataques” en redes sociales de personas afines del gobierno, con relevante tenor sexista, e incluso participación de altas autoridades estatales del poder ejecutivo.