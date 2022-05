Insultos racistas para “Chochera” Castillo en el Jorge “Calero” Suárez

@Redacción Diario CoLatino

El futbol salvadoreño que debería unir a la afición, de forma amigable, a veces se vuelve excusa, principalmente de algunos aficionados, para demostrar no solo su mala educación a la hora de asistir a los encuentros deportivos, si no también agredir con insultos “racistas”, al contrincante.

Esta afirmación se evidencia con las denuncias hechas recientemente a un medio local por el técnico del Águila, Agustín “la Chochera” Castillo, quien dijo que fue objeto de insultos durante el partido de ida de la semifinal del Clausura 2022, jugado la noche del miércoles en el Jorge “Calero” Suárez, de Metapán.

El encuentro deportivo entre Metapán y Águila se llevó a cabo el pasado miércoles, en horas de la noche, dejando como resultando ganador el equipo emplumado 2 a 1, con lo que se pone en ligera ventaja para el partido de vuelta que se desarrollará en el nido aguilucho.

La “Chochera” declaró al matutino que “los insultos racistas que fue objeto lo han marcado de por vida”, ya que nunca se había sentido tan mal, por las cosas que le dijeron los aficionados, desde que el partido arrancó.

“Esa gente me gritaron de todo, palabras hirientes desde mono, simio y otras que no valen la pena repetirlas. Creo que ni siquiera vieron el partido por estar insultándome a mí y luego a (Edgar) Medrano, algo que lastimosamente manchó el partido de anoche (miércoles) y que por primera vez en mi carrera como entrenador he sufrido”, declaró el legendario entrenador de origen peruano al medio de comunicación.

El técnico peruano no soportó los insultos y abandonó el banquillo durante el partido, ya que se cansó de la agresión. Los locutores del canal 4, entre ellos Roberto Bundio, que estaban narrando el partido, se percataron de la ausencia del timonel aguilucho, y en algunos momentos especuló que “a lo mejor el árbitro los había expulsado, tanto a Castillo como a su suplente”.

Sin embargo, la historia es otra, se trató de una reacción ante los insultos racistas. La Federación Salvadoreña de Fútbol debe tomar cartas en el asunto.

Pero el ataque no solo se quedó durante el partido, Castillo dijo que a la hora de salir le siguieron gritando y hasta pelea le ofrecieron. “Le dije al cuarto árbitro que prefería irme porque no miraba que las autoridades llegarán a sacar a esas dos personas”, indicó el entrenador del Águila.