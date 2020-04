Instalación de un Centro de Contención en Soyapango es invento, dice Carolina Recinos 

Yaneth Estrada

@caricheop

La comisionada presidencial, Carolina Recinos, descartó que se instalará un Centro de Atención para enfermos con COVID-19 en el municipio de Soyapango, como aseguraron muchos ciudadanos ayer por la noche.

«Ahí no estábamos pensando poner ningún Centro, no hay ningún Centro de Atención, eso es un invento… no estamos llevando el virus por acá y por allá, realmente hay un plan, que ya entró a su fase 2, qué es identificar en el territorio los posibles contagio de personas que hayan dado positivo», dijo Recinos.

La funcionaria explicó que lo que se está haciendo es acomodar a la red de hospitales nacionales e ISSS para atender casos de contagio, sin embargo, aseguró que «no se piensa instalar un centro de contención». Afirmó que esto sólo demuestra la falta de solidaridad entre los ciudadanos y que eso no debería ocurrir».

Este jueves en horas de la noche tras el aumento de casos por COVID-19 en El Salvador (42),ciudadanos del municipio de soyapango denunciaron, y empezaron a pedir ayuda ante una posible una posible instalación de un Centro de Contención, que para muchos son las fuentes de contagio.

Situación de emergencia