INMUNIZACION VRS PADRE NUESTRO

MSP.DR. ROBERTO GERMAN TOBAR PONCE

OBSTETRA – GINECOLOGO – ONCOLOGO

Deseo expresarles a los lectores de este prestigioso rotativo que la historia está llena de pandemias y los políticos desprecian el pasado, donde podemos capitalizar enseñanzas, aunque no podemos olvidar a Galeno de origen Griego que fue el que los emperadores llamaron para manejar la peste antonina del imperio Romano donde morían 2000 personas diarias, quien no pudo evitar la propia muerte del emperador Lucio Vero quien huyo de aquilea cuando ya estaba infectado, seguro que habría tenido más oportunidades de sobrevivir con los cuidados médicos de Galeno que huyendo de la enfermedad que ya llevaba consigo, la huida aunque sea solo de un fin de semana, es una grave irresponsabilidad, lo era en aquel tiempo y lo es ahora también; para tiempos de pandemias, que son tiempos de responsabilidades y bulos, Marco Aurelio quien gobernó sin Lucio Vero su hermano adoptivo tenía una propuesta, no lo hagas si no es conveniente no lo digas sino es verdad, vemos consternados como el mundo está lleno de idiotas incluso algunos gobiernan grandes países, Marco Aurelio decía que la destrucción de la inteligencia es una peste mucho mayor que cualquier infección. El conocimiento es poder y quienes están en el poder lo saben, y por eso a propósito han mantenido a la población ignorante ya que es un mal necesario para ellos.

Deseo expresarles a nuestros lectores que me ha costado entender desde que inicie mi formación, lo que dijo Carlos Marx que la religión es el opio de los pueblos ya que yo soy un fiel creyente en Dios, pero con la actitud del Papa sobre la reunión que él ha convocado para un pacto global que tendrá el 14 de este mes en Roma, que es el mismo día de la fundación de ISRAEL con todos los líderes del mundo involucrados en la política, religiones para el cambio del nuevo orden mundial, hoy si entiendo que los intereses valen más que mil razones, creo que no podemos estar al margen de este acontecimiento, pues según el padre nuestro dice en uno de sus párrafos “no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal amen”, esto nos evidencia que las tentaciones de los que desean disminuir la población nos trae como mensajeros del nuevo orden mundial, que para ellos la vacuna representa el anti mesías ayudando a la reducción de la población mundial para lo que la Fundación Gates trabaja, según este señor nosotros vamos a regresar a la normalidad cuando se aplique una vacuna será entonces cuando podamos regresar a una rutina cercana a lo que teníamos antes, además dice que cualquier concentración que se haga se consideraría como un acto de desobediencia civil sin contar con la “vacuna” siendo este iluminati el gran promotor de las vacunas, pero en septiembre de 2019, solo seis semanas antes que el coronavirus apareciera por primera vez en China, una compañía biométrica que tiene su sede en la ciudad de San Francisco California y que cuenta a Microsoft como a uno de sus miembros anuncio discretamente que estaba experimentando un nuevo concepto que implica la exploración de múltiples tecnologías biométricas de identificación para bebes que se basa en la inmunización infantil utilizando métodos exitosos por investigadores del Instituto de Massachusetts que han desarrollado lo que es esencialmente un tatuaje de alta tecnología que almacena datos con una tinta invisible debajo de la piel, algunos a esto le llaman la marca, que se entregaría junto con una vacuna que se administraría por GAVI es decir la agencia mundial de vacunas que está bajo el paraguas de la fundacion Gates, los investigadores demostraron que es un nuevo tinte en nano cristales llamados puntos cuánticos que emite luz infrarroja cercana, que puede ser detectada por un teléfono inteligente, este estudio lo financio siempre el Sr. Gate, pero como podemos entender en este contexto al Dr. Antony Fauci quien es el Director de alergias y enfermedades infecciosas quien le dijo a un subcomité del senado de los Estados Unidos que el 80% de las personas infectadas por coronavirus se recuperan espontáneamente sin ninguna intervención médica, así lo expresa una colega que ha pasado la enfermedad, pero Gate nos ofrece una vacuna global como la solución para que la humanidad pueda regresar algo parecido a la normalidad antes de la aparición del coronavirus; como pueden ver la insistencia del Sr. Gate sobre la vacuna ; tengo que decirles que el analista geopolítico Pepe escobar dijo que el coronavirus está impulsando al mundo hacia a una nueva gran depresión pero que se está usando como cobertura para el advenimiento de un nuevo sistema financiero digital junto con una vacuna obligatoria con nano chip incluido que crea un identidad digital completa e individual para cada persona que habita el planeta tierra, como posible escenario de grupos de personas monitoreadas con micro chip para comprar lo que necesitan. A su vez esta tecnología, mediante un sistema de sensores permite generar criptomoneda a través de la actividad física o mental de la persona a quien se le haya implantado. El 23 de marzo de este año el Sr. Gate registro la patente de esta tecnología cuyo número es WO/2020/ 060606 vinculada al número del anticristo con una moneda digital unificada lo cual vendrá a poner un cambio abismal con las políticas económicas, a través de la emisión de un nuevo orden monetario Internacional, y los roles de la hegemonía del poder también serán cambiados a los intereses del grupo de los iluminatis ( banqueros Internacionales), los cuales serán los verdaderos actores del poder global.

No puedo olvidar de exponerles a los lectores de este rotativo sobre el libro de la Apocalipsis de san juan y una de la partes que más han llamado la atención a la humanidad ya sean creyentes o no lo sean, es un pasaje, está en el capítulo 13 en el verso 16 y 17 que dice tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y esclavos recibirán una marca en la mano derecha en la frente, sin que ningún hombre pueda comprar o vender salvo el que tenga la marca, si vinculamos esto a los datos duros que exprese anteriormente, pues entonces tendríamos que preguntarnos si acaso el apóstol san juan autor de la apocalipsis habría sido el primer teólogo de la conspiración en la historia del planeta tierra ante esto el mundo se está rindiendo ante una profecía auto cumplida por personajes como Bill Gate, ofreciéndonos la vacunación global como la salvación para la raza humana.

Hoy que iniciamos nuestro renacer de la crisis sanitaria, es fundamental no solo darle continuidad a los problemas dejados por la crisis, sino hacer el diagnóstico del perfil epidemiológico de salud del país, pues de por si el sistema estará en condiciones caóticas y por la estación lluviosa que se ha iniciado tendremos que afrontar el incremento de la prevalencia de algunas enfermedades de la época; y ante esto es de gran importancia conocer los siguientes indicadores de salud, como a) La mortalidad, la incidencia de ciertas enfermedades y la esperanza de vida. b) Los indicadores de atención de salud que reflejan la distribución de los recursos, como el número a la identificación de grupos de médicos per cápita, los gastos per cápita en servicios de salud. c) Los indicadores socioeconómicos, tales como los índices de pobreza, el porcentaje de hogares que cuentan con agua potable, letrinizacion, electricidad, y el nivel de educación de las personas, todos estos indicadores nos reflejan las desigualdades sociales en la atención en salud y contribuyen sustancialmente a la identificación de grupos de riesgos específicos en las enfermedades.

La Unesco menciona que hay 73 millones de analfabetos en Latinoamérica, seres que son incapaces de incorporarse a las transformaciones del mundo actual; cuando uno analiza someramente el mundo demográfico de América Latina, impresiona la vertiginosidad de su crecimiento; en 1900 eran 50 millones de personas, en 1966 eran 252 millones, en 1970 eran 283 millones, hoy en el 2020 son 666 millones. En Latinoamérica la población creció más rápido que las economías de los países y por ende creció la pobreza y así la desnutrición, hoy en día según la OMS hay 350 millones de niños desnutridos y de estos 13 millones fallecen al año que ha sido el caldo de enfermedades transmisibles, Pasteur el renombrado y famoso científico Francés que defendía que la enfermedad se daba por la entrada de un virus o bacteria, en cambio Claude Bernard otro científico francés menos galardonado y menos famoso que Pasteur defendía que la enfermedad se producía por un estado defectuoso o débil del terreno, al final lo que Bernard dijo era lo cierto, cada día se forma una célula cancerosa, pero un sistema inmunológico en condiciones normales se encarga de limpiar rápidamente a las células anormales, esto sucede en un paciente que se le da un proceso de inmunización a desarrollar y no logra desarrollar que el antígeno sea capaz de desarrollar el proceso de formación de anticuerpos y por ende la falla del sistema inmunológico y los microorganismos atenuados tienden a desarrollarse agresivamente en los pacientes con desbalances nutricionales, por esto en nuestros países se ha tratado de llevar la política de planificación Familiar, en el pasado el crecimiento demográfico había sido lógicamente mayor en los sitios de mayor desarrollo agrícola, es decir donde se podía encontrar alimentos. Hoy en día esto no ha cambiado mucho, pues las personas que migran , lo hacen con el fin de encontrar trabajo y alimentación, sin olvidar que la gran mayoría de los alimentos humanos provienen del cultivo de la tierra, siendo la superficie de nuestra tierra aproximadamente de 16 millones de hectáreas de las cuales un 40% o sea 6400 millones de hectáreas no pueden ser usadas para ningún propósito agrícola, por su configuración montañosa, desértica, o por estar sumergidas por lagos, ríos y mares, aunque en estos lugares se obtienen también alimentos; la FAO ha recomendado aumentar la producción agrícola, ante este fenómeno tan viejo del crecimiento demográfico desorganizado del mundo y en especial de nuestro país, según Thomas Malthus dijo que la población humana aumenta de acuerdo a una progresión geométrica en tanto que sus alimentos aumentan en una progresión aritmética y debido a esto se da un desequilibrio que engendra hambre, guerras, y miserias que desarrollan conflictos; Según las Naciones Unidas la población Urbana ha crecido de un 41.5% a 71.5% en el continente y se prevé que pueda subir pronto a 76%, se dice que es peligroso ya que no se está preparado en infraestructura, recursos, y políticas para atender esta población y la migración del campo a la ciudad ha creado enormes cordones de miseria en los que viven millones de personas desprovistas de los más elementales servicios básicos de salud, educación, saneamiento, transporte, y electricidad, en nuestro caso nos damos cuenta que la gente viene a trabajar a la ciudad y luego salen a las ciudades dormitorios todos los días viven en condiciones deplorables y dignas y con muchas de las deficiencias de los recursos básicos ya explicados anteriormente, esta población está expuesta a riesgos proporcionalmente más elevados de enfermar y morir que el promedio de la población, si hubiéramos invertido los $ 37,000 millones que fueron robados después de la guerra según el estudio realizado por Paul Steiner, en el salvador se habrían podido crear diferentes polos de desarrollo y esta gran cantidad de población no estaría hacinada en la capital. Es de hacer ver que por la falta de inversión en Salud Publica, se puede reducir la vigilancia epidemiológica y los programas de prevención; Por esto la vigilancia epidemiológica es piedra angular de la seguridad en materia de Salud Pública, cuando no existen sistemas de vigilancia los eventos sanitarios no se pueden evaluar y resulta imposible de luchar contra ellos, hoy en día con la crisis de la pandemia se han realizado muchas acciones epidemiológicas que son de gran valor para la focalización de los vectores y por ende necesarios para focalizar contactos y así ir reduciendo la posibilidad de que el virus logre abrir camino libremente, es decir se le pone una barrera de poder diseminarse; siempre debemos de ser analíticos del proceso inmunológico del ser humano y es que en pacientes de edad , niños, mujeres Embarazadas, pacientes de la tercera edad , pacientes con enfermedades degenerativas, todos estos pacientes tendrán muy severas deficiencias de su sistema inmunológico, por lo tanto se debe analizar el tipo de perfil epidemiológico que tienen ellos y así enfocar los procesos de prevención en el manejo para ellos, y así disminuir los riesgos y por ende de sus complicaciones.

No omito traer a cuenta que nuestro gobierno carece de estudios de las condiciones con que han vivido los ciudadanos para lograr tener o cumplir el concepto de salud, por el encierro que se ha estado viviendo, Por ejemplo el incremento del abuso sexual infantil en este momento de crisis. Ya que la salud no solo es ausencia de enfermedad.

Para terminar deseo decir que el total de casos global es de 3,679,544 casos y el número de muertes es de 257,793, en los Estados Unidos el total de casos es de 1, 204,475 y las muertes de 71,078

En nuestro país hay 889 casos confirmados 579 casos activos 17 fallecidos y 293 casos recuperados, locales 772 importados 117 casos sospechosos 489, el número de pruebas realizadas es de 41,090 sobre el pronóstico tenemos 476 asintomáticos 81 estables 9 moderados 7 graves y 6 en estado crítico. De 0 a 9 años 23 pacientes,

de 10 a 19 años 28 pacientes, de 20 a 39 años 377 pacientes, de 40 a 59 años 357 pacientes, de 60 a 79 años 91 pacientes y mayor de 80 años 13. Los lugares de detección de los casos: Centros de contención 116, Cuarentena domiciliar 2, Punto ciego 1. Con respecto a los departamentos el área de San Salvador cuenta con 410 pacientes, La Libertad 74 pacientes, Santa Ana 57 pacientes, San Miguel 48 pacientes, La Paz 31 pacientes, Cuscatlán 31 pacientes, Ahuachapán 28 Pacientes, Sonsonate 21 pacientes, Chalatenango 15 pacientes, La unión 14 Pacientes, San Vicente 14 Pacientes, Usulután 13 pacientes, Cabañas 10 Pacientes y Morazán 6 Pacientes.

Hay una situación que debemos resaltar, ya que ha generado escándalo por el Presidente de Tanzania, John Magufuli, por desconfiar de la OMS y decidió engañarlos enviando muestras de una papaya, una cabra y una codorniz para pruebas de COVID19, todas dieron positivas, el mandatario echo al representante de la OMS en el país y denuncio el hecho.

Quiero terminar, como siempre lo he hecho, con una frase que es concordantes con la realidad sobre lo que escribo: a) Friedrich Nietzsche dijo “Solamente aquel que contribuye al futuro tiene derecho a juzgar el pasado” b) William Shakespeare dijo “Lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario de dementes”