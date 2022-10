Inician evaluación de daños por tormenta tropical Julia

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Luego del paso de la tormenta tropical Julia por territorio salvadoreño, el director general de Protección Civil, Luis Amaya, explicó que ahora inicia la etapa de recuperación y evaluación de los daños. El Decreto Ejecutivo ha permitido mover todos los recursos para atender la emergencia.

“Se decretaron 15 días de emergencia nacional, esto permite realizar evaluaciones de daños en consecuencia al paso de la tormenta tropical Julia en nuestro país; esto nos permite verificar el estado en el que nos encontramos”, dijo.

Según el funcionario, también se trabaja en la gestión de asistencia humanitaria y recuperación, por lo cual se aprobó en la Asamblea Legislativa una iniciativa para exonerar de impuestos los donativos destinados a los afectados por la tormenta Julia.

Asimismo, sostuvo que las fases de atención se enfocan en la búsqueda, evacuación y rescate de las personas que viven en zonas vulnerables. Desde la madrugada del domingo se han llevado a cabo 470 rescates en el país.

Los equipos de Protección Civil continuaron con las evacuaciones en el caserío Ocaco, Puerto Parada, en Usulután, debido al desbordamiento del río Grande.

Otras comunidades evacuadas en Puerto Parada son El Limón y Capitán Lazo, que han sido apoyadas por personal de la Tercera y Sexta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada.

“El martes en la zona de La Canoa había gente en los techos, muchas personas que no salieron en el momento que se les pidió tuvimos que ir y aplicar mecanismos de rescate. Se estuvieron haciendo rescates en 4 puntos de la zona baja del río Grande, en la Lotificación Santa Ana, El Carmen y La Canoa”, expresó el director de Protección Civil.

Amaya detalló que cuentan con 102 albergues pre equipados a nivel nacional, de los cuales 90 están activos con 2,379 personas quienes acataron las recomendaciones y evacuaron tempranamente.

La mayor parte de la población, que pidió auxilio, fueron rescatadas entre la madrugada del lunes y la noche del martes, pero dispusieron operativos casa por casa en lanchas, porque el agua acumulada permanecerá por un largo tiempo, el proceso de drenaje de una planicie no es el mismo que un terreno normal.

Se tiene un albergue en Ahuachapán, dos en Cabañas, uno en Chalatenango, cinco en Cuscatlán, 23 en La Libertad, cuatro en La Paz, 10 en La Unión, 11 en Morazán, dos en San Miguel, 10 en San Salvador, nueve en San Vicente, dos en Santa Ana, cinco en Sonsonate y cinco Usulután.

Además, se han intervenido 294 vías obstruidas, 492 árboles caídos, 190 deslizamientos, 433 viviendas afectadas y 10 fallecidos.

El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, señaló que los equipos de trabajo iniciaron con la limpieza de escombros en la zona afectada por el cauce del río Titihuapa, Dolores, Cabañas, para ejecutar las acciones necesarias que permitan rehabilitar el paso.

La estructura dañada sobre el río Titihuapa será sustituida por un puente provisional, mientras son desarrolladas las obras definitivas en el lugar, con el fin de garantizar la conectividad vial a los habitantes de los municipios de Dolores, en Cabañas y San Idelfonso, en San Vicente.

Agregó que del total de derrumbes y árboles caídos el 22% corresponde a la zona oriental, 61% en la zona central y paracentral y el 17% en el occidente. Asimismo, son aproximadamente 7,000 kilómetros de carretera donde se está ejecutando limpieza de cunetas y vías.

Entre las principales atenciones completadas por el MOP en el oriente del país está la habilitación de la calle hacia la playa El Cuco y los puentes Urbina y El Rebalse, en San Miguel; la carretera hacia Conchagua, de Corinto a Lislique y Agua Caliente, en La Unión y siempre hacia este departamento, un tramo de la carretera El Litoral.

Otros pasos intervenidos que ya están disponibles para la circulación, son la carretera a Jayaque, y sobre el puente El Jute, en La Libertad; carretera hacia La Puerta del Diablo, en Panchimalco; carretera de Guaymango a Jujutla, en Ahuachapán; carretera de San Julián hacia Santa Isabel Ishuatán, en Sonsonate; calle El Guaje, en San Marcos, y calle Agua Caliente, en Soyapango.

Mientras tanto, las autoridades de Turismo, Cultura y del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) informaron que el parque arqueológico San Andrés es el más afectado por las lluvias, tras el desbordamiento del río Sucio, que obstruyó los desagües del parque y generó agua retenida, la cual se concentró en las tuberías. Asimismo, los parques arqueológicos Cihuatán, Casa Blanca, Tazumal y Joya de Cerén han presentado mínimos problemas, que no son de gravedad.

De los sitios administrados por el ISTU el Parque Balboa tiene los mayores daños, por la caída de aproximadamente ocho árboles, tendido eléctrico y la destrucción de la Plaza del Maíz; además, Sunset Park y el Parque de Aventuras Walter Thilo Deininger han sufrido mínimas afectaciones.

Reanudan clases

El Ministerio de Educación (MINED) informó que este miércoles 12 de octubre se reanudaron las clases virtuales y presenciales a nivel nacional en el sistema educativo público y privado, excepto en los centros educativos públicos de los municipios con más alto riesgo y afectados por la tormenta Julia.

En el departamento de San Salvador continuarán suspendidas las clases en los municipios de Nejapa, Rosario de Mora, San Marcos y Panchimalco; además, Ataco, Jujutla, San Francisco Menéndez y Tacuba, del departamento de Ahuachapán. Alegrí­a, Berlín, El Triunfo, Jucuarán, Puerto El Triunfo y Santiago de Marí­a, en el departamento de Usulután.

Asimismo, San Isidro Labrador y San Ignacio, del departamento de Chalatenango; mientras que, en La Paz, seguirán clases suspendidas en Olocuilta, San Francisco Chinameca, San Miguel Tepezontes y Tapalhuaca. San Vicente, Apastepeque, Santa Clara, Santo Domingo, San Idelfonso, Tecoluca y Verapaz, en el departamento de San Vicente.

Además, La Unión, Conchagua, El Carmen, Pasaquina, San Alejo y Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión; Sensuntepeque, Ciudad Dolores, Ilobasco, San Isidro y Villa Victoria, en el departamento de Cabañas. San Francisco Gotera, Guatajiagua y Meanguera, en el departamento de Morazán.

Zaragoza, Comasagua, Colón y San Juan Opico, en el departamento de La Libertad; Candelaria, Monte San Juan y Oratorio de Concepción, del departamento de Cuscatlán. San Miguel, Chirilagua, Lolotique y Moncagua en el departamento de San Miguel. El MINED recalcó que en el resto de los centros educativos públicos, colegios privados e instituciones de educación superior, las clases presenciales y virtuales se retomaron a partir de este miércoles.

Lluvias continúan

Fernando López, titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), indicó que hay dos sistemas en vigilancia, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico. Hay una onda tropical que estará llegando en los próximos días, probablemente este fin de semana.

Enfatizó que la diferencia de esta onda tropical con un sistema ciclónico como lo fue la tormenta Julia, es que estas son lluvias fuertes percibidas por la tarde y noche, pero no tipo temporal.

“Que no llueva no significa que no tenemos riesgos de desbordamientos, inundaciones, caída de rocas, no podemos bajar la guardia. El invierno se prolongará hasta noviembre y a mediados de ese mes se espera que se tenga el primer evento de vientos nortes, que son arrastrados por masas de aire”, manifestó López.

Para este jueves, el MARN prevé el cielo medio nublado, con lluvias y tormentas desde horas cercanas al mediodía, en alrededores de la cordillera volcánica y franja norte, con posibilidad de extenderse a horas de la noche e intensificarse en la zona occidental y la parte nor- oriental.

Esta condición atmosférica será generada por el aporte de humedad proveniente del flujo del este y la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) que mantiene ejes de vaguada.