Inicia vacuna contra COVID-19 para mayores de 30 años

Yaneth Estrada

@caricheop

Con la confirmación de un alza de casos en las últimas semanas, el Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que ya se encuentran habilitadas las citas para la vacunación contra el COVID-19 para los mayores de 30 años.

¡Ya se habilitaron las citas para la vacunación contra el COVID-19 para todos los mayores de 30 años! Se mantienen activas todas las personas que pertenecen a las fases anteriores”, afirmó el mandatario.

Según expertos, El Salvador tiene un buen ritmo de vacunación, y ya sea han aplicado las dos dosis de diferentes fármacos (Pfizer, AstraZeneca y Sinovac), a más del 25% de la población objetiva (4.5 millones), aunque para alcanzar la inmunización rebaño se debe llegar al 90%.

Además, las autoridades explicaron que desde que inició el Plan Nacional de Vacunación se han recibido 13 lotes de vacunas y, a la fecha, se ha vacunado a casi 1.1 millones de salvadoreños, que cuentan con las dos dosis.

Dudas sobre las vacunas

“No sabemos con certeza si las vacunas actuales nos están protegiendo contras las variables de la COVID-19 ”, aseguró Ernesto Navarro, médico infectólogo.

Por su parte, Carlos Ortega, investigador de la Facultad de Medicina de la UES explicó que “nosotros hemos detectado seis variantes, cinco son de importancia y hay una variante de preocupación que es la California”.

El especialista añadió que en este momento «no hemos encontrado la variante Delta, pero no podemos decir no está».

Asimismo, Emely Juárez, endocrinóloga e internista enfatizó que “el hecho de que no se haya secuenciado las variantes más agresivas en el país, no quiere decir que no hayan”.