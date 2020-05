Inicia una “Estricta Cuarentena” por 15 días

Joaquín Salazar

El país va a cerrar. La Comisionada Presidencial Carolina Recinos instó a la ciudanía a permanecer en sus casas y acatar las nuevas medidas de cuarentena domiciliar obligatoria que entra en vigencia este jueves y se mantendrá por 15 días. La cuarentena será más estricta y permitirá que baje la aceleración de contagios de COVID-19.

“Hoy nos encerramos y protegemos la vida. Vamos a dar muestra que queremos a nuestra familia. Las autoridades no quieren hacerle daño, no quiere detener a nadie, pero si quiere proteger su vida. Estamos hablando que vamos a hacer una cuarentena en serio… 15 días de cuarentena absoluta. La gente que está en la calle por favor a su casa y no podrá andar circulando”, dijo Recinos.

Además, agregó que “Lo que se trata es que no hagamos las cuarentenas light, si las hubiéramos hecho así desde el principio no tendríamos esta tendencia. Esta cuarentena será rígida y disciplinada en el que no habrá transporte colectivo porque queremos que la gente se quede en su casa”.

El Salvador registra un total de 633 casos confirmados de Coronavirus, 399 activos, 15 fallecidos y 219 ganaron la batalla al COVID-19. De los casos confirmados 516 son casos locales con mayor énfasis en el departamento de San Salvador con 258 casos, La Libertad con 49, Santa Ana 42, San Miguel 35 y La Paz 24.

De los casos confirmados 15 son menores de nueve años y otros 19 menores de 19 años de edad. Asimismo, 9 mayores de 80 años y la mayor cantidad son entre las edades de 20 a 79 años.

El Ministro de Salud Pública, Francisco Alabí, confirmó la víctima décimo quinta de COVID-19. “La elevación de los casos es por el no cumplimiento de las medidas como el distanciamiento social”, aseguró Alabi. Dos pacientes más fueron ingresados al área de Unidades Intensivas para COVID-19, debido a la utilización de ventiladores mecánicos.