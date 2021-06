Inglaterra vence y lidera grupo D en Eurocopa de fútbol

Londres/Prensa Latina

Inglaterra venció este martes aquí un gol por cero a República Checa y accedió a la ronda de octavos de final como líder del grupo D de la Eurocopa de fútbol.

En el estadio de Wembley, el delantero del Manchester City Raheem Sterling marcó la diana de la victoria al minuto 12 para contribuir a la segunda alegría de los ingleses en el certamen continental con un empate, válido para encabezar la llave con siete unidades.

Sterling sumó su segunda perforación de la competición con un cabezazo directo a la red desde la corta distancia tras asistencia de Jack Grealish, quien engañó a dos jugadores checos antes de realizar el pase del gol.

Con este resultado, el once londinense alargó a 11 encuentros el invicto en la fase de grupos de la Eurocopa y el técnico Gareth Southgat comenzará a planificar los octavos en Wembley, donde Inglaterra ha ganado 17 de sus últimos 19 partidos.

En el otro desafío del apartado, Croacia superó 3-1 a Escocia y accedió a la siguiente instancia en la segunda posición del apartado, tras un éxito, un fracaso y una igualdad.

Nikola Vlašić (17’), Luka Modrić (62’) e Ivan Perišić 77’ anotaron las dianas de la clasificación croata, en su tercer triunfo de tres goles en una edición europea, tras vencer 3-0 Dinamarca (1996) y superar 3-1 a Irlanda (2012).

Por Escocia, Callum McGregor salvó el honor con su gol al minuto 42 y aún no consigue avanzar más allá de la fase de grupos tras tres participaciones anteriores.

A falta de la jornada de mañana en el apartado E y F, los once de Italia, Gales, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Inglaterra y Croacia ya disfrutan de un puesto dentro de los 16 mejores conjuntos de la Eurocopa.