Inglaterra invade islas de El Salvador

“Otra vez los ingleses en Centro-América”

“Hace tiempo que nuestros lectores están informados por los periódicos tanto del país como extranjeros, de las miras que la Inglaterra tiene sobre los puntos principales del litoral de Centro América por donde puede practicarse la apertura del canal para la unión de los mares, y por lo mismo no extrañarán todos los pasos que cada día se dan con ese objeto.

“El descubrimiento de las riquezas de Californias y la necesidad de abrirse un pronto y cómodo paso hacia estas regiones auríferas, ha hecho abortar en estos días los viejos planes que desde mucho tiempo ha se meditan. En los momentos en que Norte América se ocupa de la apertura del canal y que se han firmado contratas sobre esta importante empresa, la Inglaterra hace uso de sus cañones para ocupar de hecho todas las islas que de hallan en las inmediaciones y una parte de litoral más importante para la canalización. Ha tomado en el Estado de Honduras, enarbolando el pabellón británico y con fecha 26 de octubre ha ocupado de la misma manera con sus fuerzas navales las islas de Manguera, Martín Pérez y Sacate del Estado del Salvador en la bahía de Conchagua y establecido un riguroso bloqueo en el puerto de la Unión con la mira de destruir, la rica feria de la Paz que se celebra en San Miguel, todo con el derecho del más fuerte y sin el más pequeño asomo de justicia. El Supremo Gobierno acaba de publicar todos los documentos que ponen de manifiesto la injusticia con que a El Salvador se le quiere exigir el reconocimiento de imaginarias deudas que se le cobran, y el no prestarse a cuanto se le pretende exigir, es el único motivo ostensible de tan escandalosos procedimientos.

La cuestión es grave, es trascendental y lleva invivita la independencia de Centro América. No son los pocos miles de pesos que se deben lo que más importa en la cuestión, es la ocupación material de varios territorios que hace tiempo codician para sus miras particulares, el verdadero objeto de las usurpaciones que estamos presenciando: es el desarrollo de un plan grande mucho tiempo meditado en que ahora nos llama la atención. Más en medio de tanto conflicto, vemos ya la mano protectora de una poderosa república obrar en nuestro favor. La cuestión no será tratada solamente entre el fuerte y el débil, sino que se verificará con la intervención de una gran potencia que apoyará nuestros derechos y los sabrá sostener. En los números inmediatos publicaremos los documentos oficiales referentes a esta gran cuestión; mientras tanto deben estar seguros los salvadoreños de que el Supremo Gobierno nada hará que mengüe la dignidad y soberanía de El Salvador: que conservará ilesos sus derechos y hará cuanto conduzca para arreglar ventajosamente estas cuestiones. Tal vez nuestro comercio sufrirá alguna interrupción, pero esto nada importa cuando se trata de la independencia del país y de sostener grandes intereses generales. No ha bastado la escandalosa ocupación militar de San Juan de Nicaragua y de otros muchos puntos de la costa del Mosquito, sino que se ejecutan nuevos atentados, nuevas usurpaciones, nuevos insultos a la soberanía de estos Estados, nuevos reclamos y nuevas vejaciones solo porque somos débiles y ellos fuertes. Tiempo vendrá y no está lejos, de que tantas demasías tengan su debida reaparición”.

Gaceta del Salvador en la República de Centro-América San Salvador, noviembre 2 de 1849.

