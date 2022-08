Infraestructura hospitalaria no está preparada para atender pacientes con viruela símica

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Voceros del Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende/ALAMES El Salvador manifestaron que las Unidades de Salud y hospitales en el país, no están preparados con infraestructura adecuada, para atender pacientes con viruela símica, sin embargo, el ministro de Salud, Francisco Alabí, afirmó que en los diferentes hospitales hay áreas de aislamiento específicas donde se van a atender los casos.

“No todos los casos se hospitalizan, sólo si presentan alguna complicación, pero al momento no hay áreas para atender a esos pacientes en su primera consulta en la Unidad de Salud y si la enfermedad se disemina exponencialmente, no hay espacio adecuado tampoco en los hospitales. Exigimos adecuación de infraestructura, no obras cosméticas”, enfatizaron los representantes del movimiento.

Además, denunciaron la falta de un proceso institucional de capacitación inmediata al personal de salud, los lineamientos no han sido socializados, sólo compartidos por redes sociales; por lo cual, pidieron conformar una Comisión Nacional frente a la Viruela Símica, para un abordaje intersectorial, que permita cifras epidemiológicas transparentes para la toma de decisiones, así como gastos transparentes y auditados.

La vacuna es escasa a nivel mundial, si acaso la logramos obtener como país, debido a la limitada producción mundial, se debe aplicar como prevención al personal de salud y personas con factores de riesgo, principalmente inmunodeprimidos, para prevenir que la enfermedad se desarrolle de forma grave, no se aplicar cuando ya les dio la enfermedad”, recalcaron.

Entre tanto, el titular de Salud señaló que esta enfermedad tiene un ritmo de transmisión lento, pero el sistema de salud está capacitado y sabe cómo manejar esta situación. La viruela símica es una enfermedad que no tiene la misma facilidad de transmisión que el COVID19, tiende a curarse de dos a cuatro semanas, es muy raro el caso en que los pacientes requieren de ingreso hospitalario.

Sostuvo que la viruela símica posee una mortalidad baja, a la fecha se registran a nivel mundial 10 decesos, sobre todo en África; entre los síntomas están dolor de cabeza, fiebre, dolores en músculos huesos y articulaciones y lesiones dérmicas como salpullido y pústulas. La forma de contagio sigue siendo de persona a persona, a través del contacto de la secreción de la lesión.

“Al detectarse un posible caso, lo primero que se hará es la evaluación del paciente, a través de los equipos de respuesta rápida, actualmente, no se reporta ningún caso en el país. Esta enfermedad ha pasado de ser endémica en África a propagarse a escala internacional”, aseguró Alabi.

En este momento hay escasez de producción de vacunas contra la viruela símica de última generación, por lo cual, en este momento su acceso es difícil, al adquirir el biológico solo se pondrá a cierto grupo poblacional ya que posee una menor incidencia en comparación con el COVID19. Las autoridades de Salud exhortaron a la población a no tener temor y consultar, en caso de cualquier lesión dérmica para evitar complicaciones.