Informa a sus lectores del Diario Co Latino, un medio comprometido con la cultura.

APANECA 16 DE FEBRERO 2020

8:00 a.m. partimos rumbo a Sonsonate en un autobús “especial” de esos que pierden el “caché” en el camino pero que no dejan de ser confortables… La misión es llegar a las 11:00 a.m. a Apaneca, lugar donde se efectuaría el primer festival cultural ALMA DEL VIENTO organizado por el Comité de turismo de Apaneca, parroquia y PC-Sur-ESA. Llegamos a tiempo de colaborar un poco en el montaje de los escenarios, dando inicio a las 3:30 p.m. el primer round de un evento pintando para grandes cosas; luego de las respectivas presentaciones comenzó el desfile de talentos del PC-Sur-ESA al tiempo que se desarrollaban los vivenciales de artesanías y pintura con don Luis y Patricia Portales respectivamente, mientras Merely Rivas leía su poesía, luego Satiel Quezada, seguido del “efecto” Luis Humberto Pénate Orantes con sus salidas campeonas llenas de ingenio.

El turno de Juan Ricardo Herrera destacamos también la presentación de Mauro o Charamusca Lara que viene a ser lo mismo, que nos agasajó con la magistral ejecución de violín.

Se hizo una pausa a las 5:00 p.m. para reiniciar la segunda jornada a las 6:00 p.m. en este turno alternamos con música de la banda parroquial, poetas de la talla de René Rodríguez Mina, radicado en Viena, Austria, contamos con el ganador nacional de la canción, OTI El Salvador 1987 Marco Antonio Chacón, estatuismo, primicia de video musical y la actuación de las maravillosas poetas Yamar Duran, Marina Sigüenza, el declamador Roberto Mendoza, el sentimiento de Dagoberto Cristales, la poética musical de Caleb Poeta del Mar, todos donando su mejor aporte así como nuestra joya musical en PC Sur-ESA: el maestro Alfredo Ancheta con su saxofón encantado derrochando energía.

Que decir del Comité de Turismo con su presidente Ing. Mauricio Arévalo, Ligia de Francés, Maritza Tobar, José Luis Herrera, Ricardo Moran, don Luis el artesano, la simpatía del señor Párroco y las emotivas palabras del alcalde de la ciudad. Mención especial a Isabel mi co-anfitriona que se lució como presentadora de lujo, a todos sin excepción.

Agradece esta apertura de alianza cultural que esperamos marque un hito en la historia de Apaneca.

Finalmente, un abrazo a todo ese lindo público que desde horas de la tarde mantuvo la plaza a tope con su presencia.

Para cerrar con broche de oro y decirle a nuestra raza linda, que estamos pendientes de todo acontecimiento en este planeta tierra. Dejamos aquí una breve reflexión del presidente interino de este movimiento Tito Alvarado:

1. En tiempos de crisis, el ser humano cambia. Esta crisis mundial puede conducirnos a otra forma de relacionarnos, esto depende en gran medida de nuestro grado de conciencia.

2. Todo momento es bueno para mostrar lo que somos, solo que en una crisis se ve lo que realmente somos. Los poetas tenemos la misión de vida de sembrar imaginación, capacidad crítica y agregar sentido al momento proyectando humanidad.

3. Lo mejor de Cuba es una amplia gama de realizaciones. Hoy vemos llegar, con profundo orgullo humano, personal médico al centro neurálgico de la pandemia, en Italia. El imperio solo envía soldados y deja tierra arrasada. Dos visiones, un solo camino a seguir.

4. Dos días hacia el ayer (21 de marzo) fue el día mundial de la poesía, en lo personal terminé un libro con poemas captados en la itinerancia por El Salvador, Cuba y Guatemala. Ahora, atrapado por la pandemia me siento agradecido con la vida, estamos en el mejor lugar para enfrentar lo inimaginable, la Congregación de Padres Somascos en Guatemala. Este es otro gran poema.

5. Los políticos de sombra imperial toman medidas a la sin rumbo. De continuar así, los remedios, es decir, sus medidas serán peores que la enfermedad. Los estragos comienzan a verse, en definitiva habrá más pobres con más carencias.

6. Sin embargo, también se ven quienes, con sentido humano, quieren ir más allá de ciudar la bolsa de los poderosos, en desmedro de las mayorías. Le corresponde al pueblo velar por sus propios intereses y con ello velar por los intereses de todos los seres humanos.

7. En definitiva, salimos juntos de la crisis o está será más profunda. Se imponen soluciones globales y duraderas. Ya el capitalismo no está en condiciones de ofrecer soluciones.

Bendiciones para todos.

Por PC-Sur-ESA

Tony Alemán

Marina Sigüenza