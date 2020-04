Infectólogo aclara que Coronavirus no queda en el aire durante horas

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

José Ernesto Navarro Marín, infectólogo del Hospital de Diagnóstico, indicó durante una entrevista televisiva que el Coronavirus es altamente contagioso y se ha diseminado por todo el mundo, sin embargo, las partículas de secreciones al toser, estornudar o sonarse de alguien contagiado caen al suelo, pero no quedan flotando en el aire durante horas.

«En una persona con COVID-19 al momento de toser, el virus va con la saliva que se expela, y si no ha tomado las precauciones necesarias, de seguro contagiará a las personas que estén a su alrededor, pero no es que alguien se puede contagiar porque el virus quedó en el aire. Las personas en período de incubación y no han demostrado sintomatología también pueden contagiar a los demás porque son portadoras del virus», externó Navarro.

Asimismo, no descartó que aparezcan otras personas enfermas, debido a que en el país ya hay casos locales de COVID-19, eso significa que estos pacientes tuvieron contacto con alguien que tiene el virus, por lo cual, hoy más que nunca es necesario cumplir con las recomendaciones, pues si no se ponen en práctica de forma obligatoria se estaría contribuyendo a que más personas resulten contagiadas.

‘No hay que dejarse llevar por la epidemia del miedo porque eso conduce a diferentes expresiones de ansiedad, angustia e incertidumbre, la persona comienza a pensar en fatalidades, la gente debe estar calmada; pero si soy de las personas que no se quedó en casa y decidió salir tengo alto riesgo de contagiarme», señaló el infectólogo.