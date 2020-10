INDES entrega Pabellón Nacional a Yuri Rodríguez para el Mundial

Deportes Co Latino

En ceremonia protocolar, el titular del INDES, Yamil Bukele entregó ayer el Pabellón Nacional a Yuri Rodríguez y a sus acompañantes Fabrizzio Hernández y Karla Velásquez para su participación en el próximo Campeonato Mundial de Fisicoculturismo y Fitness, a efectuarse del 5 al 8 de noviembre en Santa Susana, Cataluña, España.

“Para nosotros es importante el compromiso que el atleta adquiere y yo puedo decir que Yuri es un atleta comprometido, por eso lo hemos apoyado. En nombre del INDES y del Gobierno de El Salvador le deseo la mejor de las suertes a Yuri”, expresó Bukele en sus palabras alusivas. Lo exhorto a relajarse e ir tranquilo porque ha trabajado fuerte y estoy muy seguro que esa medalla se vendrá a nuestro país. Como parte de este apoyo y con el visto bueno federativo, el INDES también aprobó que lo acompañe su coach Karla Velásquez. Lo anterior, se informó “porque no se quiere dejar ningún cabo suelto en la consecución de los objetivos del atleta”.

Bukele reveló que en un año y tres meses, el INDES ha entregado a la Federación de Fisicoculturismo y Fitness un aporte de $271,703.54, el cual al hacer una relación de lo que recibió del año 2014 en los primeros seis meses del 2019, refleja que esta federación recibió $338,224.20. “Es decir, que durante nuestra gestión esta federación ha recibido un apoyo aproximado del 90 % con respecto a lo recibido en los años del 2014 al 2018 y los seis primeros meses de 2019”, ilustró el titular ad honórem.

Por su parte, el escultural deportista dijo: “Estoy muy agradecido con la gestión que está realizando el INDES con mi alimentación, mi preparación y por facilitarme tener máquinas en mi casa para entrenar. He hecho un trabajo más duro que el año pasado, he trabajado para ganar, pero no quiero dar un pronóstico adelantado hasta que regresemos de la mejor manera. Créanme que ha sido un año muy duro y está siendo dura la preparación final”.

Tras competir en este Mundial y siempre con el apoyo del INDES, Yuri participará en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fisicoculturismo y Fitness, a realizarse en Santo Domingo, República Dominicana, del 4 al 7 de diciembre, y posteriormente viajará al “Arnold Sports Festival”, del 11 al 13 de diciembre, en Sevilla, España.