INDES anuncia una Liga Nacional de Fútbol

Rebeca Henríquez

Colaboradora/@DiarioCoLatino

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), coordinado con los alcaldes de las 14 cabezas departamentales, y con la presencia del cuerpo técnico de la Selección Nacional, con el director técnico Hugo Pérez, lanzó de forma oficial la Liga Nacional de Fútbol (LNF), como una oportunidad de desarrollo a través del deporte, para los talentos locales que se disputará entre el 16 de junio a 20 de noviembre de este año.

Yamil Bukele, presidente de INDES, manifestó que la Liga Nacional de Fútbol se proyectará como una oportunidad para la juventud salvadoreña a través de los departamentos, con representación de cada uno de los alcaldes de las cabeceras departamentales, para inferir en el desarrollo de los jóvenes dentro del deporte.

Bukele indicó que la iniciativa surgió debido a que el fútbol salvadoreño no tiene una estructura organizativa formal, por ello, la LNF se enfocará en la categoría sub-21, como un «semillero» que impulse a los jugadores a destacar tanto en el Liga Mayor de Fútbol como en la Selección Nacional.

“Este proyecto nace porque el fútbol no tiene una estructura organizativa formal y será categoría sub- 21, porque queremos que de aquí surjan los próximos integrantes de las selecciones nacionales. No seremos competencia de nadie, no queremos que nos vean como un rival, ya que nuestro objetivo es que este torneo se convierta en el semillero para los equipos y selecciones”, comentó.

La Liga tendrá catorce equipos, cada uno en representación de cada departamento, conformado por 25 jugadores. 20 menores de 21 años, tres mayores de 21, y dos extranjeros sin límite de edad, con 197 partidos en el torneo.

Las bases de los equipos deberán estar conformadas por jugadores nacidos en los respectivos departamentos para generar mayor identidad en los futbolistas y la afición.

Según el INDES, la LNF iniciará con un sorteo previo al inicio de la liga para definir el calendario del torneo, -proceso sujeto a las bases de competencia y el reglamento disciplinario-, previo a ello se dará apertura a la etapa de clasificación en un formato todos contra todos de ida y vuelta durante 32 jornadas. Todos los equipos tendrán su localidad, ya sea propiedad de la municipalidad o del INDES.

Respecto al arbitraje, el Instituto mencionó que estará a cargo de la Asociación Centro de Capacitación para Árbitros de Fútbol.

El edil capitalino, Mario Durán, manifestó que «este programa nos llena de orgullo, de mucha ilusión, (…) estamos aquí para hacer un semillero de educación deportiva, de disciplina e ilusión, conocemos muy bien nuestros territorios, nuestras comunidades a las personas que juegan en cada una de ellas».

El presidente de INDES, Yamil Bukele, dijo que la inversión para el proyecto superará los 2 millones de dólares, entre gastos de producción, equipamiento, ayuda a los equipos, arbitraje y uniformes, con patrocinio de empresas privadas.