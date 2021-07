Incremento de lluvias es por influencia indirecta de la tormenta tropical Elsa

@DiarioCoLatino



El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó que para este día el cielo estará nublado, con chubascos y tormentas moderadas, especialmente en la franja central y norte del país, debido a que la tormenta tropical Elsa se desplaza hacia el norte de Estados Unidos, y la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) regresa a su posición climatológica.

El ambiente estará cálido durante el día, y fresco por la noche y madrugada.

Para mañana miércoles, el MARN prevé chubascos moderados con énfasis en la zona central y occidental del país, el flujo del este ligeramente acelerado con moderado contenido de humedad. El cielo estará parcialmente nublado a nublado. Este día la tormenta tropical Elsa se ubicará en el sector norte de Florida, reclasificada como depresión tropical.

Ante las lluvias de las últimas horas, Protección Civil inspeccionó la quebrada El Garrobo, en San Salvador, quebrada El Piro, cercanías de la Ceiba de Guadalupe, Antiguo Cuscatlán, donde se mantiene en normalidad los niveles de agua. En la zona de La Málaga, San Salvador, el flujo del agua se mantiene en normalidad, hasta el momento no reporta crecimiento que represente riesgo.

Ante dichas condiciones climáticas, la Dirección General de Protección Civil emitió desde el pasado 3 de julio alerta amarilla en los departamentos de La Unión, San Miguel, Morazán y Usulután, mientras se mantiene alerta verde en el resto del país, ya que la acumulación de humedad en el suelo, podría generar una alta probabilidad de deslizamientos y pequeños flujos en caminos y carreteras de la cordillera volcánica y zona norte montañosa.

Protección Civil pidió especial atención en los alrededores del bosque El Imposible, volcán de Santa Ana y alrededores del lago de Coatepeque, ruta de Las Flores y carretera a Los Naranjos, ruta de La Paz, carretera a Los Chorros, ruta Panorámica, carretera Longitudinal del Norte entre Chalatenango y Osicala, carretera Litoral entre Mizata y El Zonte, y entre El Delirio e Intipucá.

Así como en los alrededor del bosque Montecristo, San Ignacio, La Palma; La Montañona, cerro Cacahuatique y Perquín, complejo volcánico Berlín, Tecapa; costado nor-occidental del volcán de San Miguel, río Grande de San Miguel con alta probabilidad de desbordamiento en ríos y quebradas de corto recorrido que lo alimentan.

Los departamentos en alerta amarilla deberán activar las comisiones departamentales y municipales de Protección Civil, y sus Centros de Operaciones de Emergencia. Además, verificar la disposición de los albergues para eventuales evacuaciones preventivas de la población expuesta a derrumbes o inundaciones, cumpliendo siempre con las medidas de prevención por el COVID-19 y aplicando protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

Entre tanto, los departamentos en alerta verde deberán continuar con las acciones de limpieza en los colectores de aguas lluvias, tragantes, quebradas y bocanas en la zona costera; evaluar la evacuación preventiva de familias cercanas a taludes inestables y suspender trabajos cercanos a taludes inestables y rellenos.

Protección Civil recomendó a la población en caso de lluvia, transitar con la debida precaución sobre la vía pública, precaución al conducir por la noche, ante la condición lisa de las carreteras; no cruzar ríos, quebradas, canales o cualquier corriente de agua que se genere durante una tormenta y posterior a ella, debido a la probabilidad de arrastre. No botar basura en la vía pública, no desarrollar actividades de pesca artesanal en lagunas, lagos o ríos durante una tormenta y posterior a ella por posibles crecidas repentinas.