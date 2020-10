Incorporan fondos por $52 millones pese a las críticas de la oposición

Joaquín Salazar

Los diputados de derecha de la Asamblea Legislativa aprobaron la solicitud del gobierno en trasladar fondos restantes del préstamo por $250 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por más de $52 millones de dólares. Dicha aprobación ocurre en medio de fuertes críticas por parte de los partidos PDC y el FMLN, quienes no acompañaron esta iniciativa debido a que el gobierno no especificó en que serán utilizados los fondos.

La distribución del préstamo por $52 millones 598 mil 645 dólares será principalmente para la atención de la pandemia por COVID-19. Al ramo de salud se le otorgaron $34 millones 598 mil 645 dólares, de los cuales $14 millones 598 mil 645 serán para el Hospital de El Salvador y $20 millones para financiar la compra de insumos médicos y equipo de protección para el personal de salud, y 5 millones para el traslado de pacientes.

Además, $18 millones de dólares para financiar el pago de financiamiento en la parte de ingreso del Presupuesto 2020.

Yanci Urbina, diputada del FMLN, criticó que este decreto es uno de los más oscuros aprobados por los partidos de derecha, ya que no se especifica en que será invertido en detalle los fondos aprobados. “El ejecutivo no envió el detalle en que serán utilizado estos fondos”, sostuvo. Contrario a ello, dijo que se les niega los fondos a las alcaldías y se le da al Ministerio de Hacienda a lo ciego.

Rodolfo Parker, del PDC, aseguró que no acompañó esta incorporación, ya que el gobierno ha cometido delitos, ya que este préstamo que era originalmente por $250 millones, aún no se les ha abonado a las alcaldías los $75 millones aprobados en la primera reincorporación, además de no pagar los fondos FODES. “Nos hemos dado cuenta que los $75 han estado disponibles, pero han estado retenidos por el Ejecutivo y eso es delito”, sostuvo.

Carlos Reyes, diputado de ARENA, aseguró que la fracción tricolor acompañó esta iniciativa, ya que estos fondos son destinados a la salud. “Estos recursos es un apoyo para los médicos, enfermeras, estamos conscientes que estos fondos son para la pandemia. Después de aprobar estos recursos el gobierno no tendrá excusa para no atender cualquier emergencia de salud”, dijo.