INCIDISSS exigen no perjudicar al ISSS por campaña electoral

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“En plena campaña electoral la actual directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Dra. Mónica Ayala) y su Consejo Directivo, siguen prestándose a prácticas dañinas que debilitan la institución”, denunció Guillermo Navarro, de la Iniciativa Ciudadana de Derechos Habientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (INCIDISSS).

Basado en el artículo 1 de la Constitución de la República, que reconoce al ser humano como el origen y el fin de la actividad del Estado, INCIDISSS, exigió el cumplimiento del Estado salvadoreño, de garantizar el goce de la salud y la justicia social. Derecho fundamental consignado en el artículo 50, que plantea la “seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio “por lo que dicho servicio debe ser prestado por una o varias instituciones, que deberán guardar entre sí, “adecuadas coordinaciones”, y así asegurar una política de protección social, en forma especializada y con óptima utilización de recursos.

Navarro manifestó que en los últimos diez meses, por la cuarentena domiciliar, debido a la emergencia por la pandemia del Coronavirus, la población asegurada no pudo hacer el uso debido de la atención en salud por parte del ISSS, y tampoco tienen información de decisiones tomadas en ese periodo, que pueden generar inestabilidad financiera de la institución.

“En el marco de la pandemia -nos preocupa mucho- la poca transparencia que hemos visto en el Seguro Social, como esos 25 millones de dólares, que son fondos nuestros, de los contribuyentes, y que fueron entregados al hospital El Salvador, y aún no sabemos qué mecanismos o ¿cómo van a reintegrar esos fondos a las cuentas del ISSS por parte del gobierno? y las 12 ambulancias que fueron entregadas, tampoco sabemos cómo lo van a devolver, todo esto se ha dado dentro de un marco electoral”, señaló Navarro.

INCIDISSS surge el 10 de diciembre de 2020, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, con la intención de realizar una lucha social por los derechos de las personas contribuyentes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que lo integran personas de diversas profesiones y edades. Además, exigen un trato digno y trasparente para los derechohabientes.

Asimismo, expresó que en las próximas votaciones el 28 de febrero, para elegir diputaciones y gobiernos municipales, los actuales partidos políticos en contienda han carecido de información o agendas de trabajo para que la población ejerza un voto razonado.

“Hacemos un llamado a todos los partidos políticos en contienda para que sus plataformas expresen y planteen verdaderos compromisos de legislación a favor de los derechohabientes del ISSS; no a favor de intereses ajenos a la institución y sus distintas expresiones organizativas (sindicatos). Queremos la realización y dignificación del derecho humano a la salud y la atención con calidad y calidez, tal como lo enuncia el artículo 2 y 50 de la Constitución de El Salvador”, agregó Navarro.

Sobre otros aspectos negativos hacia los derechos habientes dijo que “Son varios aspectos que creemos, no se están haciendo correctamente, tanto en el área administrativa como la atención médica de los contribuyentes al ISSS, hay quejas de personas de que les cancelan las citas, sin mayor explicación; les dejan citas con tiempos irracionales para el tratamiento de enfermedades crónicas. Sumado a la desidia, desinformación y desinterés del personal en la atención al derechohabiente. Esto nos preocupa y eso nos ha llevado a unirnos y luchar sabiendo que no solo somos pacientes, contribuimos al financiamiento de esta institución. Tenemos derechos está la Ley del ISSS y reglamento, y sino está muy claro, pues será uno de los puntos que queremos impulsar, al interior de la institución”, argumentó.

El ISSS tiene una masa de 1,003, 702 contribuyentes, por lo que el INCIDISSS hizo un llamado a los derechohabientes a unirse y hacer prevalecer sus demandas e intereses dentro del Seguro Social, desde una participación más activa en las decisiones administrativas desde la fiscalización social y transparencia, en temas que consideraron, podrían afectar el rumbo, cobertura y manejo de finanzas del ISSS

“Es preocupante que dentro de la Junta Directiva del ISSS, el Gobierno quiera imponerse y esto no puede ser así, porque el Seguro Social, es una autónoma y como tal, las decisiones colegiadas se deben respetar. Son varios aspectos que creemos, no se están haciendo bien, desde el área administrativa, como la atención médica a usuarios y usuarias. Queremos hacer sentir nuestra voz pero básicamente que se escuchen que demandamos cambios en la institución porque no somos solo pacientes sino contribuyentes y como principal fuente de financiamiento, nos debe reconocer con atención de calidad e integral”, puntualizó Navarro.