Incertidumbre y opacidad tras el cierre del CENAR

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Fredy Monge, maestro del Taller de Grabado del Centro Nacional de Arte (CENAR) manifestó que públicamente solo tienen conocimiento del destino de docentes e infraestructura de la institución, por el comunicado de la viceministra de Cultura, Mariemm Pleitez, quien detalló que no habría despidos.

“Eso lo tenemos bien claro, lo que nosotros estamos viviendo es el desmembramiento del arte en El Salvador. Al mover a los maestros que están en el CENAR por el Ministerio de Educación (MINED), le hacen ver que ya no son maestros necesarios para el CENAR. Y queremos aclarar que los diversos maestros, quienes pasarán a diversas escuelas son maestros capacitados y especializados en diferentes áreas de las artes, no es cualquier personal”, indicó.

Sobre los maestros de música, Monge manifestó que maestros de piano, pintura, escultura o solfeo, quienes se prepararon fuera del país, o que por años se han instruido en diversas técnicas, serán removidos, pese a su amplia experiencia.

“El CENAR ha dejado un legado estético a nivel nacional con cientos de artistas que han sido reconocidos a nivel internacional algunos, quienes han puesto en alto el nombre del país. Monge consideró que de no ser “por la cuna del CENAR”, el país no tuviera este tipo de artistas y maestros con tan alta categoría en su preparación.

“Todos estos artistas como Walter Iraheta, Edwin Soriano, Ernesto Mártir o Carlos Cañas, Antonio García Ponce, son artistas que ya fallecieron, pero pusieron pie y dejaron huella en el CENAR. Nosotros no estamos en contra de los movimientos de parte del Ministerio de Cultura, si ellos nos presentaran un proyecto claro y conciso de qué quieren hacer con las instalaciones y el quehacer del arte”, agregó.

“Nos han tenido encerrados, no estamos dando clases y no estamos participando con los estudiantes porque sospechosamente, ellos tenían sus movimientos y nos tenían separados”, manifestó Monge, al explicar que se han enterado por otros de las medidas que se han ido tomando por parte de las autoridades de cultura sin ninguna explicación clara o concreta.

“Los maestros de música pasan al colegio Asunción, pasan porque el MINED así lo ha decidido y los maestros de música ya no estarán en el CENAR, y los otros maestros van para las escuelas, ¿qué quiere decir? Hay otros proyectos, otro afán porque si los maestros que son especializados los van a sacar del CENAR y los mandan escuelas que no tienen ni las instalaciones adecuadas, entonces, es un retroceso fuerte en la cultura y el arte, aunque más para el arte porque la cultura es algo intangible, pero no queremos quedarnos callados sin dejar constancia que nosotros hemos estado siempre a pie queriendo dar clases y trabajar”, subrayó Monge.

Sobre las autoridades del CENAR o Ministerio de Cultura, Monge expresó que entienden que decidan definir otros lineamientos, pero como maestros necesitan saber qué harán con la “educación artística”, porque actualmente, las personas encargadas de la Dirección y Formación en Artes, afirman desconocer totalmente qué se pretende realizar en el CENAR.

“Cada vez que consultamos no nos dicen nada, solo sabemos que va a llegar el ballet nacional a las instalaciones del CENAR, porque al sacar a los maestros de música quedan muchos espacios, entonces, sacaron una escuela para meter el ballet, son cuatro salones grandes y el salón de exposiciones que lleva el nombre de Carlos Cañas, ahora le van a colocar duelas, y tarimas para hacer practicas de ballet”, expresó.

Las voces sobre esta nueva acción del actual Gobierno generó sorpresa y rechazo entre exalumnos y personas particulares que han mantenido vínculos con el Centro Nacional de Arte, como la escritora Patricia Iraheta y los poetas Pedro Valle y Ottoniel Guevara.

En las redes sociales, Patricia Iraheta trajo a la memoria que este Bachillerato en Artes fue creado en 1969, por el entonces ministro de Educación, Walter Beneke, y que hasta su cierre total en 1994, esta institución entregó a la sociedad salvadoreña mujeres y hombres con una formación en varias expresiones artísticas.

“Demás está decir que las y los artistas son inherentes a las sociedades, que han acompañado la historia de la humanidad, independientemente de los procesos formativos, pues expresarse artísticamente es una condición humana”, señala.

“La coyuntura que ahora se presenta con la reubicación de docentes del Centro Nacional de Artes, es solo el indicador de que un proyecto más perverso está tras esa decisión, puesto que quien conoce de infraestructura artística, sabe, que el Centro Nacional de Artes está diseñado para formar y potenciar la formación artística al más alto nivel y que privatizándola pueda brindar un mayor rédito económico a un Gobierno, que además de ser un mercenario de la cultura, de la institucionalidad pública y de las prácticas democráticas, está dispuesto a mercantilizar hasta el último bien público para subsanar su desmesurado endeudamiento público y poner los bienes del Estado en manos del grupo económico que representa”, manifestó Iraheta.

Mientras, Pedro Valle, escritor y poeta, calificó de “lamentable” el cierre del CENAR, que siempre ha formado a generaciones de artistas en todas las ramas del arte, “reducirlo al arte urbano, es algo superficial, ya que es una decisión muy corta y apresurada, a todas luces sin ningún análisis y conocimiento, simplemente creer que el arte lo hacen los jóvenes, esa es una mentira, porque para ser artista con obra de calidad se debe trabajar mucho y dominar la técnica, no es algo improvisado como pretenden hacernos ver, los que nunca han hecho una labor creativa”.

El poeta, escritor y periodista cultural Ottoniel Guevara, consideró que el Gobierno solo pensaba en robar, dividir y destruir todo lo que antes se ha hecho. “Van a destruir toda la estructura de cultura que existe y nadie va a poder evitar eso, lo más seguro es que sigan dando mentiras, porque esa es la estrategia de que te rompen una ventana, primero y si no dices nada, pues te quiebran la otra, van a trivializar el arte y la cultura. Cuando das prioridad al tweet como forma de comunicación oficial, cuando el Tik Tok se convierte en la plataforma de propagación de ideas, podemos estar claros, hacia dónde va la cultura de El Salvador”, puntualizó.