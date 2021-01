Incertidumbre por el regreso a clases

No habían transcurrido 24 horas del anuncio para el reinicio de clases de forma semipresencial, cuando el ministro de Salud, Francisco Alabí, informó que solicitaría al Ministerio de Educación suspender las clases en la modalidad semipresencial, debido al alto número de contagios. De forma diligente, las autoridades de Educación convocaron -a partir del lunes pasado- al personal administrativo de los cerca de cinco mil centros escolares públicos, para que realizaran las labores de limpieza, pero sobre todo de saneamiento para la recepción de los alumnos.

La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela anunció el lunes pasado que, de acuerdo al plan de regreso a clase, los primeros en acudir a los centros escolares era el personal administrativo, a partir del 4 de enero, luego, el 7, estaba previsto que se presentara el personal docente, para que entre la primera semana o segunda de enero lo hiciera el alumnado.

La ministra de educación aclaró que la modalidad iba a ser semipresencial, pero que no era obligatorio, lo que implicaba que cada padre de familia iba a decidir si mandaba o no a sus hijos a la escuela de forma presencial. “El MINED seguirá las recomendaciones que el Ministerio de Salud le dé”, aclaró. No obstante, la funcionaria, tras agregar que “la modalidad semipresencial será a través de las cuatro plataformas que tenemos, la radio, televisión, guías impresas y la plataforma de Google Classroom. No todos los centros educativos tienen computadoras, por eso es importante que cada niño tenga su computadora, porque si seguimos con el protocolo como estamos, los niños estarán unos días en casa trabajando y otros en la escuela”, añadió.

La ministra anticipó, así, lo que pocas horas después se convertía en un nuevo planteamiento de las autoridades de Salud. El ministro Francisco Alabí anunció que iba a solicitar a Educación la suspensión de las clases, luego de hacer análisis epidemiológico de los resultados de COVID-19 y el incremento en las atenciones en la red hospitalaria, el Ministerio de Salud solicitó a las autoridades de Educación suspender el inicio de clases presenciales, ya que la movilización masiva en el transporte escolar y público, así como la interacción en zonas de recreación escolar, incrementan la posibilidad de transmisión del virus, manifestó este martes el ministro Alabí.

El ministro de Salud reveló, además, que las aulas son espacios cerrados, lo que facilita el contagio a través de aerosoles, lo cual ha sido demostrado por la comunidad científica como el principal mecanismo de transmisión del nuevo coronavirus. Además, el intercambio entre diferentes alumnos podría facilitar la cadena de transmisión, aunado a que en los menores de 5 años no está recomendado el uso de mascarilla.

De iniciar de forma virtual totalmente las clases, el Ministerio de Educación debe hacer una revisión total de las falencias que esta modalidad provocó en el año escolar anterior, lo cual, por supuesto, era de esperar y aceptar, pues la pandemia llegó de forma sorpresiva y, por lo tanto, no se estaba preparado para esa nueva realidad.

Esas falencias han provocado deficiencias grandes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales reconoce el Ministerio de Educación, por lo que al inicio del nuevo año lectivo estaba previsto un refuerzo en la enseñanza.

Dado que ya se tiene claro que el inicio de clase no será semipresencial como estaba previsto, es necesario que se trabaje de forma rápida y diligente para que el inicio virtual supere muchas de las falencias presentadas el año anterior, aunque hay que tener claro que algunas serán imposible que se solventen, no solo al principio del año, sino en todo el año, como la accesibilidad a internet o computadoras para los niños y maestros. Claro, esto no debe ser impedimento para iniciar tal y como lo ha establecido el Ministerio de Salud, que no despeja, además, cuándo se volverá a los centros escolares, lo que quedará en incertidumbre comprensible.