Incertidumbre económica salvadoreña: Bitcoin, Rusia

César Ramírez

@caralvasalvador

Acá la potencial guerra Rusia versus Ucrania toca nuestros bolsillos, parece una declaración extraviada en latinoamérica, pero si observan el precio del hidrocarburo cada vez que visiten una gasolinera, notarán la influencia de la crisis internacional.

Ya tenemos incertidumbre social por el deterioro de nuestra democracia, ahora la geopolítica genera tensión sobre nuestra economía dolarizada, conocemos los problemas por el uso del dólar y con preocupación leemos las declaraciones de los Senadores estadounidense Jim Risch, Bod Menendez y Bill Cassidy por una iniciativa de Ley de investigación del Departamento de Estado para informar sobre la adopción del Bitcoin en El Salvador, así como los riesgos financieros para los Estados Unidos de Norteamérica, esa propuesta es identificada como Responsabilidad de las criptomonedas en El Salvador (ACES), donde las agencias interesadas informarán sobre la decisión del Gobierno de El Salvador de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, estos factores se unen para visualizar un panorama desalentador de nuestro futuro; a propósito la crisis de los camioneros en Canadá ha demostrado que el gobierno (o la economía internacional) puede investigar los famosos Sistemas Blockchain y al menos limitar las operaciones de intercambio, si eso puede hacer Canadá, imaginen lo que puede hacer EEUU con sus investigaciones.

La deuda externa y las negociaciones con el FMI en pausa, las relaciones internacionales deterioradas con Estados Unidos, el potencial impago, pero la inversión del Tesoro Público en Bitcoin es un verdadero coctel de navegación a bordo de un Titanic-República, donde estamos atrapados en la tercera clase de ese barco -segregados en compartimiento sellados – así navegamos, no podemos escapar porque nuestro recursos son mínimos, en ese entorno negativo leemos informaciones alarmantes de emigración, colapso de la seguridad pública, desaparecidos, escandalosos derroches en inversiones oscuras y lujo ostentoso de nuevos ricos… en otros tiempos funcionarios de tercera fila.

Existe un parámetro que puede orientar la confianza de los Bitcoin en los inversionistas, esta razón es la compra masiva de la criptomoneda y superar la demanda de oro (como refugio de crisis), si llega ese momento en que el criptoactivo supere masivamente a los metales preciosos, entonces tendremos una acción que revierta la concepción histórica de los mercados internacionales, pero si no sucede, la lectura dominante es que el Bitcoin no protege y no es moneda con valor de uso o valor de cambio, ni salvará a la nación de la ruina económica.

