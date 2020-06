Incertidumbre de pobladores ante las lluvias de este fin de semana

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Me levanté a las 2:00 de la mañana (domingo 31 de mayo/tormenta tropical Amanda) a cocer maíz, cuando mi sobrina me dijo: tía, venga a ver; porque ese norte no se aguantaba y vi cómo los árboles se doblaban y solo clamé a Dios que tuviera misericordia de nosotros. Y cuando sentimos, el barranco venía para abajo y mi hija estaba desenterrando el niño aquí adentro (de la casa) y me vine a ayudarle a desenterrarlo, cuando vi que todo colapsó y nos llenó la casa de agua y tierra blanca. Realmente, nosotros necesitamos que nos ayuden, porque aquí alquilamos y la dueña no ha dicho nada y esto que le mandamos vídeos, si nos ofrecen otro lugar nos vamos, ya no se haya qué hacer para vivir tranquilos”, dijo Hilda Margot Rivas Alas.

Hilda expresa su temor por la vida de su familia y vecinos, quienes se encuentran entre la espada y la pared, por los últimos eventos climáticos, que han vulnerado los taludes de 6 metros de altura que amenazan sus humildes viviendas y el crecimiento significativo del río Acelhuate, por las precipitaciones aportadas por la segunda tormenta tropical, Cristóbal, y que se esperan más este fin de semana en el territorio nacional.

En la colonia Patricia 2, en el municipio de Ciudad Delgado, viven un centenar de familias, constituidas la mayoría por adultos mayores, niños y niñas, quienes lamentaron que las autoridades de Protección Civil y del gobierno local, que lidera Elmer Cardoza (ARENA), no han atendido las necesidades de este grupo poblacional. Los afectados demandan alimentos y una respuesta integral que garantice un nuevo lugar en donde trasladarse y habitar con sus familias.

“No se han hecho presentes y dijeron que iban a arreglar la cancha de la Guadalupe, cuando no es momento de eso; queremos que nos ayuden con las viviendas, porque con las lluvias del fin de semana todo andaba flotando, los sillones, la refrigeradora, todo flotó y por eso está este cuarto solo, donde el niño quedó enterrado hasta la cintura y lo sacamos, por eso estamos pidiendo ayuda”, manifestó.

Para Mirna Nohemí Nájera, su casa muestra el aluvión en parte del patio y techo de su pequeña casa de lámina y concreto, se encuentra en una situación de alto riesgo de su integridad física y alimentaria, al reseñar que no han recibido “ni una libra de arroz” de parte de las autoridades gubernamentales o municipales, en el contexto del confinamiento domiciliario por la COVID-19 y las últimas lluvias.

“Recibimos el bono de 300 dólares, pero ya se nos acabó en la compra de alimentos y ahora mi esposo y mi hija no trabajan por ahora; solo estamos comprando lo necesario, la leche del niño y los pampers, es lo más importante. Nosotros, con el derrumbe (talud), no tuvimos el problema de inmediato porque no dormimos en ese cuarto, pero ahora no podemos dejar la casa sola, porque aquí no es seguro y si nos vamos, cuando regresemos, no vamos hallar nada. Nosotros preguntamos a los de Protección Civil sobre los alimentos y nos dijeron que los habían suspendido y es ahora que necesitamos alimentarnos”, reiteró.

Miguel Sánchez es padre de dos niñas y cuida de su madre en la colonia Patricia 2, aún recuerda el caos que vivió junto a su familia el pasado 31 de mayo con la tormenta Amanda, por los desprendimientos de tierra, socavones y la inundación por las fuertes lluvias, que lo llevó a trasladarse con su familia a la colonia Carolina, donde conviven todos en un cuarto de habitación, sabe que están en una situación difícil porque deben cuidar sus pocas pertenencias, que cuidan en el día, pero luego al iniciar las lluvias deben retirarse.