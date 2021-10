Imponen 335 infracciones por aglomeraciones en unidades del transporte

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, indicó que en los últimos 12 días han aplicado 335 infracciones de tránsito, el 80% por circular con personas paradas más de lo permitido en la ley.

«Estamos monitoreando el transporte público con más de 1,000 recursos de diferentes instituciones que se cumplan las medidas de bioseguridad en el transporte colectivo, lo que más hemos identificado es la circulación de unidades con aglomeración de personas; según la ley, lo permitido es 15% de personas paradas, en algunos casos se ha duplicado la cantidad», afirmó Rodríguez.

Añadió que a 7 rutas del transporte público se les han abierto procesos sancionatorios para la suspensión de la compensación económica, pues a pesar de las multas, siguen circulando en las mismas condiciones, poniendo en riesgo a la población ante el COVID-19.

El ministro de Obras Públicas manifestó que han tenido reuniones con los empresarios del transporte, donde se les ha pedido aumentar la frecuencia de los viajes en las diferentes rutas, principalmente en los horarios de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

«En las rutas interdepartamentales es donde se ha identificado una mayor aglomeración de pasajeros, vamos a seguir monitoreando todas las rutas a nivel nacional, para identificar si sigue incrementando la cantidad de pasajeros. Es necesario que se redoblen esfuerzos, para garantizar se cumplan las medidas de bioseguridad en las unidades de transporte colectivo», reiteró el funcionario.

Muchos usuarios del transporte público lamentaron que este tipo de acciones por parte del Viceministerio de Transporte (VMT) y la Policía Nacional Civil (PNC), son implementadas cuando hay alza de casos de Covid, de lo contrario no hay un estricto control en el cumplimiento de las medidas sanitarias en los buses y microbuses, pues la mayoría de las unidades no cuentan con alcohol gel y los motoristas no utilizan mascarilla, exponiendo a la población al contagio del virus.

Las autoridades recalcaron en la necesidad de cumplir con el uso de la mascarilla, aplicación de alcohol gel, toma de temperatura y evitar las aglomeraciones, dentro de las unidades del transporte público para evitar llevar a casa el coronavirus y prevenir que más salvadoreños se contagien, sin embargo, este llamado no se cumple en otro tipo de actividades, como los recientes partidos de la selección donde el estadio Cuscatlán lució abarrotado de aficionados, algunos de ellos gritando y sin mascarilla.