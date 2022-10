Implementación del bitcoin ha sido un fracaso, dice población

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Los datos de la más reciente encuesta de la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas (UCA) sobre la situación económica familiar, la implementación del bitcoin y el régimen de excepción, señalan que el 61.3% de los consultados reprueban la decisión del gobierno de implementar el uso del bitcoin, y le otorgaron una calificación de 4.61 a dicha medida.

“Las mujeres, las personas que viven en hogares en los que la economía familiar ha empeorado en estos tres últimos meses y quienes han tenido que recurrir a pedir prestado dinero para cumplir con los compromisos económicos familiares, fueron quienes mostraron un nivel de rechazo más alto a la medida”, explicó la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, Laura Andrade.

Andrade dij que a un año de la entrada en vigencia del bitcoin en El Salvador, aproximadamente 76 de cada 100 salvadoreños no han utilizado el bitcoin para hacer compras o pagos en lo que va del año 2022; el 65% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la decisión del gobierno del presidente Nayib Bukele de continuar gastando dinero público para comprar bitcoin.

El 65.5% de las personas consultadas afirmaron que la implementación del bitcoin ha sido un fracaso, y solo el 16.5% lo considera un éxito; el 38.7% aprueba la decisión del gobierno de implementar el bitcoin como moneda de curso legal en el país, y aproximadamente dos terceras partes de la población, es decir, el 61.3% desaprobó la medida. El 77.2% mencionó que su situación económica seguía igual desde el inicio del bitcoin y no había tenido variaciones.

Según la directora del Iudop, para aproximadamente la tercera parte de los hogares salvadoreños, que refleja el 32.5% de los consultados, su situación económica ha empeorado en los últimos tres meses; solo el 6.9% afirmó que su economía familiar mejoró, este es el porcentaje más bajo registrado en los últimos 25 años de estudios de la institución.

El 60.6% manifestó que su economía familiar sigue igual por no haber logrado encontrar empleo, no ser beneficiados con el aumento al salario mínimo, el hecho de mantener los mismos trabajos y los mismos salarios, entre otros.

Mientras que, 40 de cada 100 salvadoreños afirmó que en los últimos tres meses algún miembro del hogar pidió prestado a un tercero para cumplir con sus compromisos mensuales de la casa. Dos de cada tres salvadoreños, que representan el 68.5% de las personas perciben que el costo de la vida en el país ha aumentado mucho, el 17.9% de la población indicó que ha aumentado algo, el 12.7% poco y solo un 0.9% indicó que el aumento al costo de la vida es nulo.

“Las mujeres, personas entre 26 y 40 años, personas de estrato medio bajo y personas que se dedican a los quehaceres del hogar, reportan promedios más altos de percepción de aumento de costo de la vida en los últimos 3 meses. Recurrir a terceros para sobrellevar los compromisos familiares es una situación reportada en mayor medida por personas de estratos obreros, marginales, rurales y con nivel educativo de bachillerato”, explicó Andrade.

El estudio de la UCA reveló que 58 de cada 100 salvadoreños opinan que el principal problema actualmente en el país está relacionado a la economía, incluyendo el desempleo, el alto costo de la vida y la pobreza; la quinta parte de la población sostuvo que el principal problema está asociado a la delincuencia, incluyéndose la inseguridad, la violencia y las pandillas.

Aproximadamente 50 de cada 100 salvadoreños consideran que el Régimen de Excepción no resolverá el problema de las pandillas en el país de una vez por todas, 46 de cada 100 opinan que sí y el 4% no adelantó una respuesta. Sin embargo, 76 de cada 100 salvadoreños indicaron que se sienten seguros con el Régimen de Excepción, el 13% no se sienten ni seguros ni inseguros y el 11% se sienten inseguros.

Del grupo de quienes se sienten inseguros, expresaron que era porque con el Régimen de Excepción se están capturando a personas inocentes de forma arbitraria y siempre hay delincuencia e inseguridad en las calles.

El 96% de los salvadoreños consultados opinaron que cualquier persona arrestada, siempre debe conservar el derecho a saber la razón de su detención y a tener un abogado defensor inmediatamente; para el 92.7% las personas arrestadas a las que no se les compruebe un delito deben salir inmediatamente en libertad. A 5 de cada 100 salvadoreños al menos un policía o soldado los ha amedrentado o intimidado, igual número de personas mencionaron que policías o soldados han amenazado a alguien del hogar con arrestarlos arbitrariamente. 30 de cada 100 salvadoreños conoce al menos 1 caso de detención injustificada durante el Régimen de Excepción.