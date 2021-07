Intimissimun

IMPAGO Y GOLPE DE ESTADO 1931 (III)

Por Caralvá

3 de diciembre de 1931. Diario Latino. El presidente Araujo no acepta firmar su renuncia

Declarando que no acepta las proposiciones del Directorio Militar y que se siente fuerte en su actual situación. El Directorio Militar en vista de su respuesta acuerda tomar medidas drásticas. El presidente rodeado de sus numerosos funcionarios en Santa Tecla plaza que no se ha rendido. El Directorio Militar en sesión permanente en el Cuartel de El Zapote.

Desde ayer noche o sea cuando el movimiento militar estaba en su apogeo, el presidente de la República Ingeniero Araujo, acompañado de algunos de sus Ministros y de otros funcionarios públicos que se negaban a abandonarlo, tomaron rumbo a Santa Tecla a bordo de varios automóviles. La vida del presidente corrió grave peligro al ser asaltada Casa Presidencial por el grupo de oficiales que fueron encargados de deponerlo logrando salvarse milagrosamente, pues según informes que hemos logrado recoger, casi todos los sirvientes y porteros murieron en el tiroteo. Las paredes de Casa Presidencial aparecen con largas hileras de disparos de ametralladora.

EN SANTA TECLA

En la Ciudad de las Colinas el presidente se refugió en el Cuartel de la ciudad donde luego empezó a dar disposiciones y a tomar impresiones generales sobre el sesgo que tomaban los acontecimientos. En otro lugar de esta información damos cuenta de cómo se siguió el proceso de rendimiento de los diferentes cuerpos Militares de esta población, noticias que consecutivamente iban llegando al Cuartel de Santa Tecla, donde el presidente y sus ministros seguían el giro de tan inesperados sucesos. Pero ya esta mañana no contaron con el Telégrafo que también se rindió al Directorio Militar. La Guarnición de Santa Tecla no se ha rendido y en esa plaza sigue el Ingeniero Araujo empeñado en conservar su jerarquía. Cuando el Ministro de los Estados Unidos y otros miembros del Cuerpo Diplomático intervinieron para conseguir un armisticio, se discutió ampliamente el asunto y el Directorio Militar puso sus condiciones, una de las cuales y la principal de ellas era que el presidente depuesto ponga su renuncia inmediata para ser puesta en conocimiento de la Asamblea Nacional, que será convocada mañana y así el alto cuerpo disponga lo conveniente. A las condiciones que el Ministro americano puso al presidente éste contestó que no aceptaba tales condiciones, que no renunciaría y que se siente fuerte aún en esta situación. Estos datos los escribimos al tomar la información en fuente bien autorizada a las cuatro de la tarde.

ACTITUD DE DIRECTORIO

En vista de la actitud del ingeniero Araujo, el Directorio Militar que se encuentra en sesión permanente desde anoche, dispuso tomar medidas enérgicas y drásticas con el Mandatario depuesto, al grado de darle un término de 24 horas para que desocupe el país e intimar la rendición de la plaza de Santa Tecla en el más breve término.

DIPLOMATICOS EN EL ZAPOTE

Desde los momentos en que se conoció la trascendencia de la situación, varios miembros del Cuerpo Diplomático entraron en pláticas con el Directorio Militar y con el presidente y, hasta este momento, aun cuando la situación se pone álgida, las gestiones de los representantes de las naciones amigas siguen activas. Pero con la negativa del presidente y las declaraciones del Directorio parece que, pasado cierto tiempo, se intimará la rendición de la plaza, después de pedir en los términos más enérgico la renuncia del señor Araujo.