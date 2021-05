Intimissimun

IMPAGO 1931. 39 DÍAS ANTES DEL GOLPE DE ESTADO

Caralvá

De la crisis económica y una sociedad que sufrirá el primer Golpe de Estado del Siglo XX en El Salvador, los siguientes titulares del Diario Latino destacan: Se paralizó la subida de mercaderías. Pacific Bank tiene garantías suficientes. Deben más de 150 mil colones a los maestros. Conferencia del Anglo South American Bank, de Guatemala.

Diario Latino 24 de octubre 1931. Se paralizó la subida de mercaderías. Con motivo del alza de giros en días pasados, las casas comerciales más fuertes subieron en proporción al precio de las mercaderías, habiéndoles seguido otras casas comerciales menos fuertes. Esta situación creó de hecho un nuevo factor de la carestía de la vida, añadiendo a otra igual intensidad. Esa subida alza de los precios de las mercaderías dio lugar a que el Ejecutivo diera instrucciones a la Dirección General de Contribuciones para que se organizara una comisión que a nombre del Gobierno hiciera gestiones para evitar el alza de los precios ya que esa actitud no se justificaba en plaza no habían sufrido al ser adquiridas en el exterior la alteración repentina del cambio. La gestión del Gobierno obtuvo éxito, habiendo manifestado los comerciantes que la medida tomada de subir los precios era originada por el alza del cambio, pero habiendo dado el justo reclamo del Gobierno ofrecieron mantener los mismos precios que antes de la brusca subida del cambio. De esa manera el Gobierno logró paliar la tendencia de subida de los precios de las mercaderías, como una medida saludable a favor de los intereses del pueblo.

El Pacific Bank tiene garantía suficiente. Guatemala 23OCT931. En la junta que el Directorio General de Banco celebró el día de ayer se dio a conocer el informe referente a la situación del Pacific Bank and Trust Company y se considera suficientemente garantizada la cartera de dicho Banco.

Deben más de 150 mil colones a los maestros. Según datos que nos diera el señor Subsecretario de Instrucción Pública, la cantidad de colones que se debe a los maestros de escuela, por sueldos atrasados asciende a más de ciento cincuenta mil.

Se están haciendo las gestiones necesarias, por parte del Presidente de la República a fin de lograr un dinero para llenar esta urgente necesidad. Por de pronto, se logró pagar a los Delegados Examinadores de las Escuelas Oficiales de la República, y estos se encuentran ya cumpliendo su cometido.

En conferencia el Gerente del Anglo South American Bank, de Guatemala, Mr. James H. Vinter, con el Gerente de la misma institución en esta ciudad. Mr. C.G. Gray, llegado aquél por avión. El Anglo no puede vender giros sobre Nueva York al 205 por ciento, por su condición de banco no emisor, pues tendría que comprar a un tipo y en ese caso no podría vender sino al 208 por ciento, según declaró esta mañana un alto empleado del Anglo. No se sabe lo que estarán conferenciando los gerentes del Banco, pero esperamos informarlo en el curso de la próxima semana. Como se sabe, el Anglo South American Bank es una de las instituciones de crédito más respetables en Centroamérica y en el mundo, y está a la expectativa en la defensa de sus intereses.