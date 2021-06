Intimissimun

IMPAGO 1931. 12 DÍAS ANTES DEL GOLPE DE ESTADO

Por Caralvá

18 de noviembre de 1931. Diario Latino Informe rendido por el presidente del consejo de directores del Anglo South American Bank Ltd. de Londres a la Junta General de Accionistas el 20 de octubre próximo pasado.

Refiriéndome a El Salvador.

Las condiciones económicas de este país han sido bastante difíciles durante el año en referencia.

En enero de este año tuvieron verificativo las elecciones presidenciales para el período de 1931 a 1935; el presidente Ingeniero Don Arturo Araujo, asumió el poder supremo de la nación el 1° de marzo y el nuevo Gobierno se encontró desde sus comienzos con un problema financiero bastante serio, debido en parte a una balanza comercial adversa, ocasionada por la baja del precio de los productos de exportación; últimamente la situación ha empeorado hasta el grado que el Gobierno se vio obligado a decretar una moratoria parcial para evitar la salida del oro y proteger el cambio.

Parece que el gobierno tendrá que considerar un plan financiero a plazo largo para aliviar la situación y conseguir el equilibrio del presupuesto; sinceramente espero que obtendrá el resultado deseado, que será en beneficio de todos.

Tengo noticias que el total de café exportado de la cosecha pasada fue por más de 1.200,000 Quintales, y aunque la perspectiva de la venidera no será tan favorable, pues según cálculos tal vez no llegue a 1.000,000 de Quintales, no cabe duda que con motivo de las nuevas siembras llevadas a cabo en los años anteriores, la producción ha ido por término medio, en progreso.

19 de noviembre de 1931. Diario Latino No hay pagos sin ordenes especiales. Esa orden se ha girado a la Tesorería.

Por razones de conveniencia en el orden de pagos, el presidente Araujo ha autorizado al Ministro de Hacienda, doctor Francisco José Espinosa, la suspensión de pagos de cualquier naturaleza en la Tesorería General de la República.

El Ministro de Hacienda, al comunicar tal orden al Tesorero General, don Salvador Trigueros, le manifestó que no debía hacer ningún pago si no era con orden expresa comunicada por él, el Ministro de Hacienda, ya fuera por teléfono o por tarjeta especial.

Probablemente se quiere juntar una fuerte cantidad de dinero para pagar algunas décimas rezagadas que se deben al Ejército y varias planillas de peones por trabajos realizados por la Dirección General de Obras Públicas.

21 de noviembre de 1931. Diario Latino El Ministerio de Hacienda está atento a la circulación billetaria.

Con fecha de hoy, el señor Ministro de Hacienda, doctor Francisco Espinosa, ha dirigido al señor Presidente de la Junta de Vigilancia de los Bancos, Doctor David Rosales hijo, la nota siguiente:

“El Poder Ejecutivo desea estar atento a la emisión de los Bancos, con el fin de que, en ningún caso, exceda el límite legal”.

“En tal virtud, ruego a usted disponer que los Bancos de Emisión pase a usted diariamente los saldos de existencia en oro, circulación, depósitos en cuenta corriente y a la vista y excedente de garantías: debiendo comprobarlos quincenalmente”.

“Dado todo lo dicho, he de agradecerle informar a este Ministerio en su oportunidad”

De usted muy atentamente. Francisco J.Espinosa.