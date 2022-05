Iglesia invita a mantenerse fieles a Dios, como lo hizo Monseñor Romero

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

En la misa celebrada en la Cripta de Catedral Metropolitana, el padre jesuita Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) dijo que la iglesia hace una invitación a mantenerse fieles y hacer la voluntad de Dios, tal como los primeros cristianos, los mártires, y Monseñor Romero.

Externó que muchas veces se hace a un lado la voluntad divina por aceptar leyes humanas, las cuales no son justas ni salen del corazón de Dios, Monseñor Romero se mantuvo fiel e instruyó a los soldados y las fuerzas de seguridad que tenían la orden de matar al pueblo, diciéndoles “la ley de Dios dice no matar”.

“Estamos invitados a mantener esa fidelidad y no hacer nuestra voluntad y de las autoridades, cuando es perversa y maligna para el pueblo; la voluntad de Dios quiere el bien, un mundo basado en el amor, la justicia y solidaridad, un mundo de fraternidad. Nos hace falta dejarnos seducir por Jesús como lo hicieron los apóstoles, buscar, hallar y realizar la voluntad de Dios entre nosotros”, afirmó el religioso.

Según Oliva, para seguir a Jesús el amor es fundamental en el cristiano, sin embargo, es necesario admirarle y ser misericordioso como él lo fue, quien ama no puede quedarse indiferente ante lo que ocurre a su alrededor, el dolor de sus hermanos y las injusticias; el amor debe llevar a amar al prójimo y sentir el sufrimiento como propio.

“Cómo no sentir hoy en día el sufrimiento de tantas familias a quienes les han detenido familiares, ya sea por razón o injustamente, el amor no debe ser solo para las personas buenas e inocentes, todos somos culpables de esta realidad de violencia y delincuencia, porque hemos organizado el país como un país que excluye y margina, niega la posibilidad de tener una vida digna, un trabajo y una manera decente de ganarse la vida”, recalcó.

Aclaró que la iglesia no justifica el mal, sino enseña a hacer el bien, por lo cual, consideró injustas las acusaciones por defender los derechos humanos, o que se apoya la violencia, la iglesia está a favor de la paz, el amor, la justicia, fraternidad y solidaridad, defiende la integridad de todas personas, ya sea amigo o enemigo, no puede odiar a nadie por muy criminal que sea, por lo tanto, no acepta la injusticia, maltratos torturas y tratos denigrante a las personas, aunque sean delincuentes, porque no se puede devolver mal por mal.