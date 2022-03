Iglesia insta a tener una alianza con el Reino de Dios

Samuel Amaya

La homilía de este domingo en catedral metropolitana fue presidida por el padre Miguel Morán, de la parroquia de San Jacinto, en esta detalló que se debe replantear el vínculo con la iglesia y evaluar lo que ha significado para dar un paso más en la vida con Cristo.

Morán sostuvo que la alianza entre Dios y su pueblo “es un amor incondicional”; es, además, “gratuito”; “es Dios quien se acerca a nosotros para abrigarnos con ese amor de padre”.

Los religiosos deben a través de esa alianza y vínculo, fortalecer los lazos con Dios, abandonando los pecados que día a día merodean en las mentes y en los sentidos del humano. Y adoptando los valores del Reino de Dios.

“Los cristianos que no se agarran de esos valores del reino, va a sentir más el impacto de los acontecimientos de cada día, por eso, debemos vivir cada acontecimiento, pero estar atentos sobre aquellas personas que no dejan de trabajar el lado oscuro, que dividen a la comunidad”, comentó Morán.

Además, el religioso habló de la unión que debe de existir en la sociedad, buscando también lazos entre hermanos de la misma iglesia, comunidad, trabajo e instó a que no creyeran que movimientos políticos los iba a unir. “Que no sean los partidos políticos que tanto mienten, ¿cuándo vamos a despertar y saber que siempre nos quieren engañar?, hay que estar atentos, nuestro futuro no depende de colores de partidos, sino mas bien, de trabajo organizativo y formativo que como iglesia se vaya impulsando”, destacó.

Casi medio siglo de martirio

A 45 años del martirio de Rutilio Grande, Nelson Lemus y Manuel Solórzano, feligreses presentaron un retrato de los beatos, simbolizando que su martirio aún sigue fructificando, a pesar de los que creyeron truncar su denuncia y su predicación liberadora por la justicia y la opresión atroz que se enseñaba contra los pobres. Un 20 de marzo de 1977 monseñor Romero ya como arzobispo de San Salvador y demostrando su amor por la justicia y la verdad, celebró la misa única por el martirio de padre Rutilio, de Nelson y de Manuel, por ello este domingo en la cripta presentaron un retrato de Romero que simbolizaba ser desde el evangelio el digno pastor y el signo de unidad en momentos difíciles de la Patria.