Iglesia exhorta a dejar el pecado, la corrupción e injusticia

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Durante la eucaristía celebrada en la Cripta de Catedral Metropolitana por el sacerdote Jorge Alvarenga, hizo un llamado a dejar el pecado, la corrupción, injusticia y falta de paz, e iniciar un proceso de conversión permanente que lleve al encuentro con Dios.

“Cada día con nuestros pecados nos alejamos de Dios y no avanzamos, Jesús nos invita a cada uno a convertirnos, ya que la vida es corta y frágil. En este día cada uno ha venido a dar a Dios y ofrecer el sacrificio de la eucaristía, donde Jesús entregó su vida por nosotros”, sostuvo el religioso.

Dijo que en El Salvador aproximadamente el 60 % de la población es católica, pero son pocos quienes demuestran una plena conversión, pues a diario se viven hechos de violencia, peleas, injusticias y muerte, “quien vive en santidad no traiciona y siempre hace el bien, es necesario convertirnos de la peor atadura que es el pecado”, recalcó.

En cuanto al proceso de conversión de monseñor, este cambio no consistió en dejar de hacer el mal para hacer el bien, ni siquiera en pasar de ser un buen cristiano a ser un cristiano comprometido, ya que siempre había sido un hombre piadoso, sensible y compasivo con los pobres; su conversión fue ante el asesinato del padre de Rutilio Grande, donde prometió no asistir a ningún acto oficial mientras no se esclareciera el crimen y dio su palabra de no abandonar al pueblo, y nunca se echó atrás.

En la celebración dominical, al momento de la procesión de ofrendas se presentó unas sandalias, simbolizando que se usarán con seguridad para ir sobre sendas y caminos por donde Dios quiera guiar. Asimismo, se ofreció una red, representando la disponibilidad de ser pescadores de hombres y mujeres para atraerlos al reino de Dios.

De una forma especial se pidió para que el COVID-19 y las desigualdades desaparezcan, pues no es voluntad de Dios que unos pocos tengan todo, mientras las grandes mayorías estén careciendo hasta de los más básico para sobrevivir.