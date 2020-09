IDHUCA presenta aviso penal por desaparición de archivos militares ante Fiscalía

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Manuel Escalante, sub director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centraomericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), presentó ante la Fiscalía General de la República, un “aviso penal”, a partir de las declaraciones que diera el pasado 24 de septiembre, en cadena nacional el presidente de la república, Nayib Bukele, quien afirmó, que parte de los archivos de la masacre de El Mozote, había sido destruido o desaparecido.

El aviso penal es una denuncia por conocimiento sobre la comisión de un posible hecho delictivo, y según el abogado del IDHUCA, las declaraciones del presidente Bukele, sobre esos eventos de desaparición y destrucción de archivos militares relacionados a la masacre de El Mozote y sitios aledaños, son suficientes para configurar al menos dos delitos cometidos dentro de la Fuerza Armada o con participación de esta.

“La primera de ellas, es la supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos que se encuentran en el artículo 286 del Código Penal, y asimismo, como esta destrucción -obviamente- por lo que manifestó el presidente Bukele, no se realizó bajo el procedimiento legal, no hay registro en dónde están los documentos, entonces consideramos que estos fueron actos arbitrarios, que está en el artículo 320, del Código Penal, al menos estos dos delitos hemos observado y vemos la necesidad de informarlo a la Fiscalía General de la República, porque estos delitos estarían obstruyendo la justicia en cuanto, al crimen de Lesa Humanidad, la masacre de El Mozote”, afirmó Escalante.

Asimismo, reiteró que el órgano Ejecutivo, ha declarado reiteradamente que se encuentran trabajando en la “superación de la impunidad” de estos crímenes de Lesa Humanidad, pero consideró que era vital, que el Fiscal Raúl Melara, investigue estos delitos como la destrucción de archivos, no queden exentos de sanción judicial. Al señalar que se debe combatir la “impunidad histórica”, pero también los delitos de ocultación de información relevante de este crimen de Lesa Humanidad.

“Hay un tercer delito, que nos llama poderosamente la atención, y es que en la conferencia de prensa el presidente no anunció que se le haya avisado a la Fiscalía, esta situación que puede ser constitutiva de delito, por tanto, creemos que se ha cometido el delito de omisión de aviso, que está en el artículo 312, del Código Penal, es decir, cualquier funcionario o servidor público que estuvo en la búsqueda de estos documentos, al darse cuenta que hacían falta parte de ellos, pudieron haber presentado un aviso, lo que estamos anunciando es que hay hechos constitutivos de delito, en este escrito no estamos acusando a nadie. No estamos acusando al presidente de la república, lo que estamos solicitando al Fiscal General de la República, que comience una investigación para identificar quiénes son los responsables, para deducir quiénes han ido buscando, quiénes estaban a cargo de estos documentos y quiénes bajo su resguardo destruyeron estos documentos”, explicó Escalante.

Asimismo, recordó que el presidente Bukele, mencionó que estos documentos destruidos pudieron haber ocurrido en los últimos 40 años, entonces, era importante tomar en cuenta, esa investigación desde la Fiscalía, para deducir la responsabilidad de muchas personas durante esos períodos presidenciales.

“Se tiene que combatir la impunidad, no importa quién haya estado frente a las instituciones, porque todo funcionario público tiene que ser responsable, de lo que hizo o no. Por tanto, pedimos al Fiscal de la República, que inicie una investigación, por cierto la Fiscalía tiene una política de persecución penal, en cuanto a los crímenes de Lesa Humanidad, y una parte importante de esa política es, el resguardo y la preservación de documentos como los que se han desaparecido”, apuntó.

Sobre los tiempos de respuesta a este Aviso Penal, el subdirector del IDHUCA, señaló que el marco normativo de la Fiscalía, no tiene en específico un tiempo determinado. “Nosotros ya hemos presentado en otros casos, avisos penales, algunos sin respuesta al día de hoy, pero otros si, aunque algo tardados, pero nos dimos cuenta que el Fiscal de la República, ha activado investigaciones a partir de tweets y publicado, entonces esperamos que con este documento formal y rueda de prensa, mueva al fiscal e investigue”, reafirmó.