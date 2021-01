Identifican nueve variantes del SARS-CoV-2 en el país, ninguna surgida en Europa

Yaneth Estrada

@caricheop

El ministro de Salud, Francisco Alabí informó que el Instituto Nacional de Salud de El Salvador (INS), junto a la Universidad de El Salvador (UES), identificó nueve variantes o adaptaciones del SARS-CoV-2 en el país, pero ninguna es la surgida en Europa.

“Ninguna (de las nueve variantes encontradas en el país) tiene capacidad de transmisión de más del 70 %, como la (variante) 501, la que facilita la adherencia a las células”, añadió el funcionario, a la vez, afirmó que se aplican métodos para detectar si la nueva cepa de coronavirus ya ingresó al territorio, y que, hasta el momento, no ha llegado.

“Se toman muestras rutinarias para ver las características de lo que está circulando en el territorio. No podemos limitar su ingreso (nueva cepa); pero sí retrasar su llegada”, aseguró.

Asimismo, indicó que hay una estabilidad en la tendencia de casos de coronavirus. Durante cuatro semanas se ha mantenido un crecimiento entre los 250 y 290 casos diarios, sin llegar a los 300.

Cierre de fronteras

Sobre el cierre de fronteras debido a la entrada de una nueva cepa, el titular comentó que aún no están contemplando la medida, pero existen muchas actividades del día a día que puede incrementar los casos de COVID-19 en el país. En este sentido, instó a la población salvadoreña a mantener el lavado de manos, uso de alcohol gel, mascarilla y no salir en caso que no sea necesario.

“Debemos entender, que, con todas las medidas implementadas por el Gobierno, se busca retrasar que la pandemia llegue a todo el territorio (porque puede pasar), eso nos va a permitir abastecernos con la vacuna para inmunizar al mayor número de la población”, dijo.

El MINSAL ha preparado 2,000 equipos para dar atención a la población en los 156 módulos de vacunación (dos dosis) que son instalados en distintos puntos del país. “Tenemos un plan, un esquema de vacunación fuerte”, aseguró. No obstante, a quienes no se les aplicará la vacuna son menores de 18 años, mujeres embarazadas y personas con otras enfermedades específicas.

Además, el ministro destacó que actualmente están en negociaciones con otras farmacéuticas, no solo con AstraZeneca (Pfizer y Moderna) pero no puede dar mayor información del tema porque es reservado.