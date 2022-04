HWR reacciona ante declaraciones de Castro que instó a periodistas a irse del país

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, reaccionó a las declaraciones que hizo el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la noche de este martes en sesión plenaria, en la que insta a los periodistas salvadoreños a que se “vayan del país”.

“Si algo faltaba para mostrar la intolerancia de los aliados de Bukele, vean aquí al presidente de la Asamblea Legislativa diciendo que los periodistas son ´incómodos´ y que ´se vayan´ porque ´no aportan nada´”, dijo Taraciuk a través de su cuenta de Twitter. La reacción de la directora de HRW, fue luego que Ernesto arremetiera contra la prensa, “mientras que estos periódicos, estos periodistas incómodos, esos que se autodenominan intelectuales y que andan con miedo. Se van a vivir con los mareros y ahí no les daba miedo”, haciendo referencia a un periodista, el cual fue tildado por Castro como “sin vergüenza”.

Castro agregó que dicho periodista pudo haber visto crímenes, “imagínense cuántas cosas se dio cuenta, cuántas cosas escuchó, de cuántos crímenes seguramente fue testigo (…) yo me imagino que algo escuchó. Ahora que están metiendo presos a los terroristas, se siente inseguro en este país y andan pidiendo asilo, que les den asilo y que se vayan”, dijo cambiando de singular a plural.

Siguió hablando en plural sobre los periodistas: “si es que aquí no aportan nada, si se quieren ir, que se vayan, estos piensan que nosotros nos vamos a poner ´¡ay no, por favor no se vayan!, fíjense que aquí los necesitamos´, no los necesitamos, váyanse”.