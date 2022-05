HWR pide al GOES investigar la muerte de Willian Galeas tras ser capturado en régimen de excepción

Samuel Amaya

Human Rights Watch (HRW) pidió al Estado salvadoreño investigar la muerte de Willian Alexander Galeas, de 36 años de edad, un repartidor de pizzas que fue detenido junto su madre y hermana, en el contexto del régimen de excepción. Lamentablemente, el hermano de Willian informó de su deceso en las redes sociales, a la vez exigió justicia y que se deje en libertad a sus otros familiares detenidos pues no tienen vínculos con pandillas.

En Twitter el investigador sénior para las Américas de HRW, Juan Pappier, informó que el 12 de mayo pasado falleció Willian Alexander Galeas González, quien había sido detenido durante el régimen de excepción. “Era repartidor de pizzas. Su madre y su hermana continúan detenidas. Pedimos que sean liberadas y que se investigue debidamente la muerte de Alexander”. La muerte de Willian fue aparentemente dentro del Centro Penal La Esperanza o mejor conocido como Mariona.

La organización pide al Estado salvadoreño como ente responsable de los privados de libertad que libere a la madre de Willian, Flor Marina Gonzáles Martínez, de 55 años, y a la hermana Judith Esmeralda Galeas de Rivas, de 33 años.

Los tres miembros de una sola familia fueron detenidos horas después de que en Twitter se colgara una denuncia anónima en una cuenta de usuario que ya no está activa donde señalaban a la familia ser “pandilleros” y “extorsionistas”. El único que no fue detenido, porque no se encontraba en el hogar, fue Juan Carlos Galeas, hermano de Willian, quien detalló el caso a través de Twitter. Según relató en su denuncia, fue el 13 de abril que las autoridades de seguridad detuvieron a sus parientes.

Sobre la muerte de Willian Alexander Galeas ni la PNC ni Fuerza Armada ni Centros Penales, o el propio presidente de la República, Nayib Bukele, han dicho algo al respecto, han guardado silencio total no solo de la muerte de Willian, sino de las otras 10 que se han registrado.

El dictamen forense del Instituto de Medicina Legal confirmó que fue el 12 de mayo que Willian falleció a raíz de un edema pulmonar en el Hospital de Zacamil en Mejicanos, según el reporte fue trasladado desde el penal de Mariona.

Por ahora, Juan Carlos Galeas espera que sus otras dos parientes puedan salir en libertad y pasar la página en el trágico momento de su vida.