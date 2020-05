Human Rights Watch propone medidas para reducir contagios de COVID-19 en prisiones

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Con el propósito de permitir a las autoridades reducir un posible contagio del COVID-19 en las prisiones, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), propuso que el porcentaje de reos quienes no han cometido delitos graves puedan salir transitoriamente a sus domicilios, siempre sujetos a un monitoreo o vigilancia electrónica, y regresen cuando haya pasado la emergencia del coronavirus.

«Las prisiones de América Latina están sobrepobladas; en general, son insalubres, no tienen ventilación ni los recursos médicos, esto se puede transformar en una incubadora del COVID-19 y se debe evitar por todos medios que eso ocurra; para controlar la pandemia es necesario el aislamiento de los reclusos y garantizar el tratamiento. Nuestra propuesta es que, con vigilancia electrónica, reos que están siendo procesados, que aún no han sido condenados y han cometido delitos no violentos o menos graves, salgan temporalmente», sostuvo Vivanco vía Skype durante una entrevista televisiva.

Según el director ejecutivo de HRW, el interés es que las cárceles no se transformen en epicentro del coronavirus; porque, de ser así, la posibilidad de contagio al resto de la población sería altísima, pues no solo afectaría a los reclusos, sino también a los custodios, funcionarios de penitenciaría, contratista, o quienes prestan algún servicio de limpieza y médicos.