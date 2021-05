Hugo Pérez pide compresión para equipo de primera división

@DiarioCoLatino

El entrenador de la Selecta mayor, Hugo Pérez, realizó su primer micro ciclo de trabajo, alistándose para el duelo de la eliminatoria ante Islas Vírgenes Estadounidenses y Antigua y Barbuda. Sin perder tiempo, Pérez presentó la nomina de la próxima semana.

Luego del trabajo de los últimos días, el estratega manifestó estar satisfecho con la disponibilidad de los convocados. Pero, recalcó esperar contar también con la disponibilidad de todos los equipos, no importando el momento que vivan.

“Entiendo que los clubes no están obligados a soltar esos jugadores, pero como aquí decimos y queremos que a nuestra selección le vaya bien, que nuestra selección tenga un equipo competitivo, solicité a algunos jugadores, para trabajar ciertos tópicos, solo dos días”, manifestó Pérez.

También aseguró que la selección no compite para representar a un equipo, sino a un país. “Acá no irá a competir FAS, Alianza ni Firpo ni Santa Tecla, que son los que están en semis. Esos jugadores y el resto de los que quedaron fuera es la Selección. Yo no he venido al país a meterme en problemas con los clubes. Yo lo único que pido es que puedan cooperar”, agregó el DT.

Sobre Copa Oro 2021, el estratega habló de los partidos que disputará en julio, en Estados Unidos ante Curacao, un rival por definir y México, dijo. “No me importa el orden de los partidos, en lo personal, pues de cualquiera forma había que enfrentarlos. Lo importante acá es ir a competir y sacar los resultados que deseamos”, detalló Pérez.