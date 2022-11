“¿Hugo Pérez no le da vergüenza ser el primer ‘director técnico’ en perder con Nicaragua?”

Rebeca Henríquez

La más reciente derrota que el combinado salvadoreño selló ante la selección de Nicaragua el miércoles, con una ventaja mínima (1-0) en el estadio nacional de Managua, del mismo país, fue muy criticada por figuras del área deportiva, pero justificada por el director técnico Hugo Pérez, con que la prioridad son los partidos oficiales; sin embargo, la derrota se sumó al ambiente de tensión que dejó la goleada de Perú a El Salvador en el mes de septiembre.

El ex presidente de Alianza, Lisandro Pohl, compartió a través de su cuenta de Twitter: “Y llegó el día que Nicaragua nos ganó, una selección salvadoreña que fuera de que no jugamos a nada, no hicimos un sólo tiro a puerta en todo el juego, que esperan para reaccionar. Con todo respeto, Hugo Perez no es técnico, nunca entrenó antes, a qué esperan”. El ex referí mundialista, Elmer Bonilla, también se unió a la ola de comentarios hacia Pérez por las últimas actuaciones que la Selecta tuvo a nivel internacional. “La selección de El Salvador, ya a estas alturas de estar discutiendo que perdemos con Nicaragua por un penal sancionado que si es o no es, y empezamos con eso, nos tiene que hacer reflexionar el nivel del que estamos en este momento”, aseguró.

Por su parte, el presentador deportivo Karsten Rivas expresó duras críticas para el estratega salvadoreño. “Pensé que nunca vería a mi Selecta perder ante Nicaragua. ¿Hugo Pérez no le da vergüenza, no le da pena, ser el primer “director técnico” en perder con Nicaragua? Cualquier técnico honesto renunciaría”, dijo.

En conferencia de prensa, Pérez hizo énfasis en que la intención es “preparar” a la selección para partidos oficiales, razón por la que tomó un año y medio para formar la lista del combinado.

Sobre el juego aseguró que “de mi equipo no me gustó casi nada. Lo importante fue que debutamos cuatro o cinco jugadores jóvenes que era lo que teníamos planeado para este partido, lo demás, porque yo no quiero decir algo que no estoy seguro, tendría que ver el partido”. La ola de críticas hacía el estratega salvadoreño, Hugo Pérez, por la derrota contra Nicaragua no es la primera por la que el DT pasa. En la última actuación de la azul y blanco ante Perú, también fue cuestionada su rol en la selección, y en su momento Pérez también puso en duda su continuidad como técnico del equipo nacional.