Hugo Pérez evaluará su continuidad como director técnico de la Selecta

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

El director técnico de la selección nacional, Hugo Pérez, habló sobre la derrota que sufrió el equipo salvadoreño en el amistoso internacional ante la selección de Perú este martes, en Estados Unidos, un hecho que no solo generó críticas sobre el plantel, también se cuestionó el rol del Pérez con el equipo.

“Regalamos cuatro pelotas en nuestro campo que nos costaron cuatro goles, y con jugadores de un nivel alto como lo es Perú, que no te perdonan, y esa es la realidad. No tenemos excusa de decir que no podemos competir contra ellos porque hubo lapsos del partido que jugamos y atacamos bien”, dijo Pérez sobre el encuentro.

El timonel salvadoreño resaltó que los errores que cometieron en el partido fueron infantiles, un hecho que se demostró en el marcador, también, aseguró que el partido servirá para determinar a los jugadores que pueden seguir o no usando los colores de la azul y blanco ante nuevas incorporaciones.

Pérez señaló que posterior al amistoso, hará una autocrítica sobre el trabajo que realiza y sobre si debe continuar como director de la Selecta, pero, recalcó que “si a la selección le conviene otro entrenador que juegue de otra manera, que lo traigan, yo me hago a un lado”.

La sufrida derrota de la selección nacional dio mucho de qué hablar en el país debido al “bajo nivel de juego” con la que la selección nacional salió al campo ante la blanquirroja, hecho que generó fuertes críticas no solo para el plantel, también para el técnico, como lo fue, el comentario de Lisandro Pohl, exdirectivo y presidente de Alianza.

“Una selección que lo que mejor hace es correr tras el balón cuando el rival tiene el control, pero la desesperación de los aficionados es tan grande que están como zombies y sigue creyendo en un técnico sin experiencia, ojalá en algún momento se de el milagro”, dijo el exdirectivo.

El salvadoreño Alejandro Navarro, presentador deportivo de Telemundo LA, también emitió comentarios del encuentro a través de redes “Señores, ya es goleada, hoy no hemos competido, hoy toca ser muy críticos y reflexivos con la Selecta”.

La efectividad de la selección nacional fue puesta en tela de juicio por diferentes actores conocedores de la materia, ante la escasa efectividad que tuvo la Selecta en el último amistoso; sin embargo, el DT de la misma destacó que, los encuentros con rivales más fuertes sirven para el crecimiento del cuadro nacional y esperan mejorar para las próximas competencias.