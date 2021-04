Hugo Pérez, candidato a seguir al frente de la sub 23

@DiarioCoLatino

El entrenador de la selección sub 23 preolímpica, Hugo Pérez, pasa a ser el técnico de los combinados sub 18 y sub 15, a pesar de que al finalizar la competencia preolímpica él no contaba con un ofrecimiento claro de trabajo en la Federación Salvadoreña de Fútbol

Pérez, al final del evento, viajó de Guadalajara hacia Estados Unidos para continuar trabajando con su academia de fútbol.

Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, manifestó que están próximas las competencias de Uncaf en las categorías sub-18 y sub-15, por lo que estos combinados estarán a cargo de Pérez, para darle continuidad a su trabajo.

Hasta el momento, Pérez es también el candidato principal para continuar trabajando con la selección sub 23.