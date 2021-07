HOSPITALES Y CIENCIA

Miguel Ángel Dueñas Góchez*

Tuve una cita en el Hospital Nacional de Ilobasco, departamento de Cabañas, con el Dr. Joaquín Molina (Dermatólogo), persona excelente con un trato muy humano hacia sus semejantes. Pude hablar con algunas personas usuarias de servicios de salud, quienes hablaban de la mejor manera de dicho Dr., al decirme que solicitaban citas y ellos/as, aunque esperaran más de tres meses preferían pasar con dicho doctor y no ir a otro centro hospitalario, primero por su humanidad y segundo por su alto profesionalismo y especialidad en su área.

Al llegar al municipio de Ilobasco, pensé que el hospital quedaba como muchos a orilla de calle, pero no, había que abordar una moto taxi para bajar hasta donde lo han construido. Conversando con un habitante de ahí me decía: -no se porqué lo construyeron ahí, ya que conozco un cuartel en este mismo municipio que tiene muy buen espacio y accesibilidad para las personas que lo visiten, pero creo que antes era prioridad uno, fortalecer la fuerza armada por la situación violenta que vivimos, bueno ellos quizá tuvieron sus razones para hacer eso, pues éste hospital no es accesible; si sale muy tarde de ahí y no tienes transporte, las moto taxi no bajan mientras no lleven un cliente, por lo tanto no es un lugar adecuado, pero como uno tienen necesidad de curarse o visitarlo por X padecimiento o enfermedad siempre topamos-.

Aunque es un hospital nacional, no se porqué en la entrada está una imagen de un hombre colgada en una cruz sobre la pared, lo cual creo que no concuerda con un hospital nacional, sino tal vez se debería ubicar avances de la ciencia como las siguientes: 1- COVID-19: ¿Cuán factible es contraer el coronavirus en sitios al aire libre?; 2- Tratamiento contra el cáncer: qué son las nanocápsulas, la nueva frontera de la lucha contra la enfermedad; 3- Coronavirus: qué tan común es la infección asintomática y otras 4 preguntas clave sobre este fenómeno; y 4- Cómo explica la ciencia que las mujeres puedan superar a los hombres en los deportes de extremo rendimiento. (https://www.bbc.com/mundo/noticias-42526091).

* Licdo. Relaciones Internacionales