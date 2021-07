HOSPITALES Y CIENCIA (Continuación)

Miguel Ángel Dueñas Góchez*

Conversando con un colega del Dr. Joaquín Molina me corregía sobre su especialidad, que no es “dermatólogo” sino Cirujano General, aunque ambas áreas son similares, pero no iguales y de acuerdo a cada quien me puede decir que no tienen nada que ver ambas especialidades.

Aunque fue breve la conversación sostenida con el Dr. Molina, pude decirle de la plática sostenida con profesionales (Ingeniería, Licenciatura, Doctorado, otras profesiones) de la Universidad de El Salvador -UES- vía WhatsApp, al tratar de analizar la situación que experimenta la UES. Refiriéndome a un comentario, que se expresaba: conocer y leer la historia (años 70’-80’) es una cosa, como la huelga de brazos caídos cuando fue derrocado Maximiliano Hernández Martínez, donde hubo mucho protagonismo de estudiantes y profesionales de la UES, en los posteriores años se perseguía un ideal, pero la gente se volvió apática a la raíz de lo que sucedió con la llamada revolución, por lo tanto, ahora ya no estamos en esos años ni hay una motivación o un proyecto por el cual luchar.

Por otra parte, el gobierno actual ha dado mayor presupuesto a la UES que los anteriores, hay una nueva generación, otro pensamiento; ya no se trata de luchas de izquierda ni de derecha, simplemente el estudiantado se ha vuelto pasivo y algunas veces solamente acuden a votar cuando les parece la plataforma presentada por quienes les representarán en la UES.

Al final, escuché un ringtone del cantante nicaragüense Carlos Mejía Godoy, el cual salía del celular del Dr. Molina, muy buena canción seleccionada.

Volviendo al tema de los hospitales, creo que lo más conveniente es: prevenir el COVID 19, usando mascarilla, lavándonos las manos con alcohol gel o agua con jabón, no acudir a aglomeraciones, dar buena atención a las personas usuarias del servicio y hablar sobre salud sexual/salud reproductiva; planificación familiar; evitar barreras para el acceso de adolescentes y jóvenes a servicios de salud; uso correcto y consistente del condón masculino y femenino; prevención de embarazo en niñas; y así muchos temas necesarios para que nuestras personas salvadoreñas experimenten mejor salud y conocimiento de la misma.

* Licdo. en Relaciones Internacionales