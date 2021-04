Historia comparada COVID-19 2020-2021

César Ramírez

@caralvasalvador

La lectura de la historia instantánea entre los días 5 de abril 2020 y 5 de abril 2021 en periódicos nos ilustra de la realidad de la pandemia y otras variantes.

Dato oficial COVID-19 al 5 abril 2020 era 62 casos confirmados, 4 casos críticos, 3 fallecidas, 2 personas recuperadas, mientras los datos al 5 abril 2021 son: 65,491 casos confirmados, 41 casos críticos, 5 fallecidos, 62,340 recuperados… Según los datos Universidad John Hopkins la tasa de mortalidad es del 221,38 por cada 100,000 habitantes a “enero 2021” son reportados 1,373 fallecidos desde el aparecimiento del virus el 18 de marzo 2020.

En aquellos días (05/ABR/2020) permanecían en cuarentena 4,442 personas en centros de contención mientras 712 fueron ingresados por desobedecer la cuarentena domiciliar obligatoria, situación que agravó la salud de muchos ciudadanos, se violaron los derechos humanos, los cuerpos de seguridad realizaron detenciones arbitrarias, etc.

En todo este panorama existe una propuesta académica reseñada en La Prensa Gráfica con el informe de FUSADES y la UFG, en su estudio las proyecciones sobre el avance del COVID en El Salvador fue calculando que habrá 62,000 contagios en dos meses, en el escenario más crítico, mientras en el más favorable será de 5,000 según las proyecciones. Es muy desafortunado a la fecha no poseer datos concretos y verificables por que no se publican periódicamente, además el reporte de fallecidos se oculta en otras enfermedades respiratorias.

No obstante, a un año de distancia las propuestas de aquellas instituciones son valiosas al comparar la realidad: 1. Construir hospitales de campaña… nada mal ante un Hospital CIFCO que aún no se concluye, además se habrían ahorrado las 67 inconsistencias contables de la CCR; 2. Adquirir y distribuir test, en ese caso al menos la activación de la red de atención primara habría ejecutado un brillante papel, pero esa red se desmanteló; 3. Establecer una comisión de Nacional de Salud, una propuesta ideal, pero no sucedió; 4. Desarrollar curva de crecimiento, tendríamos datos verificables; 5. Capacitar a médicos y adquirir equipo, esa es función institucional permanente; 6 Trabajar con sector farmacéutico; 7. Suspender eventos públicos (…) de solo pensar en: ENADE, Bolsas de alimentos, campaña electoral etc.; 8. Mantener campañas de comunicación, excelente en salud, pero no para campañas políticas; 9. Coordinar con países de la región (?) y 10. Gestionar ayuda de países amigos, es la amistad de los pueblos… Así fueron las propuestas, ahora la realidad es otra.

amazon.com/author/csarcaralv