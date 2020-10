Hernán “Chuvalo” Cubías, en trámites de colgar los guantes

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Visiblemente afectado, el excampeón nacional e internacional y ranqueado del Consejo Mundial de Boxeo, Hernán “Chuvalo” Cubías informó a Diario Co Latino, que está realizando las gestiones del caso para jubilarse como entrenador de la Federación de Boxeo.

“De parte mía yo quiero seguir laborando al servicio de la juventud y físicamente me siento bien, pero me explican que por mi edad (más de 70 años) ya no puedo seguir desempeñando esta función”, expresó el temible y explosivo noqueador profesional de los años 70s y 80s.

No obstante, y con notable sentimiento, el orgullo de Cojutepeque reveló que ahora que anda en los trámites de pensionarse, se ha enterado de que a principios de los años 2,000 el presidente de la FESALBOX de aquellos años le retenía las cuotas de la AFP, pero no las depositaba. Entonces, dijo, “creo que este dinero no depositado me terminará haciendo mucha falta en mis aspiraciones de querer jubilarme”.

En el plano deportivo, Hernán “Chuvalo” Cubías fue un tremendo fajador orgullo salvadoreño que entre las décadas de los 60s hasta los 80s. Desarrolló una impresionante carrera amateur y profesional. Era un pugilista aguerrido que con patada de mula siempre definía por la vía del nocaut.

Durante su trayectoria fracturó la mandíbula a Marcos Medina; la clavícula al “Halconcito” Buitrago y las costillas a Mike Duarte, los tres de Nicaragua. Fiel a su estilo frontal y físicamente bien preparado, sostenía que, “el que se mete a boxear debe perderle el amor al pellejo y subir al ring a vencer o morir. De lo contrario, mejor que se dedique a otro deporte”.