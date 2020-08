HBO te invita a revivir ‘E.T.’ Y otros clásicos del cineasta Steven Spielberg

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Existen historias que nos hacen reír, llorar y emocionarnos, y son tan poderosas que se convierten en clásicos. Cuando hablamos de filmes amados por generaciones tenemos que mencionar E.T., la película de Steven Spielberg lanzada en 1982 y que se convirtió de inmediato en una historia que llegó para quedarse. Este clásico del cine ahora se estrena por HBO GO.

Para celebrar el estreno de este aclamado largometraje, hacemos un repaso de las historias del reconocido director de Hollywood, Steven Spielberg, cuyas historias han cautivado al público de todas las edades, y que puedes disfrutar en HBO GO.

E.T.

Un apacible extraterrestre se queda varado en la Tierra y es descubierto por un niño llamado Elliott, de quien se hace amigo. Al traer al extraterrestre a su casa, en los suburbios de California, Elliott presenta a E.T. a su hermano mayor y a su hermana pequeña. Los tres deciden mantener su existencia en secreto. Sin embargo E.T. cae enfermo, lo que resulta en una intervención del gobierno y una situación complicada tanto para Elliott como para el pequeño extraterrestre.

JURASSIC PARK

Grandes avances en tecnología científica han permitido a un magnate crear una isla llena de dinosaurios vivos. John Hammond ha invitado a cuatro personas, junto con sus dos nietos, a unirse a él en Jurassic Park. ¿Pero todo irá de acuerdo al plan? Un empleado del parque intenta robar embriones de dinosaurios, los sistemas de seguridad se bloquean y la visita al parque se convierte en una carrera por la supervivencia entre dinosaurios que deambulan libremente por la isla.

JURRASIC PARK: THE LOST WORLD

Un equipo de investigación es enviado a una isla a ochenta y siete millas de distancia del hogar anterior de Jurassic Park, para documentar y fotografiar a los dinosaurios ahora liberados. Sin embargo InGen, la compañía de Bioingeniería que lidera la investigación, ha enviado otro equipo más grande a la misma isla para atrapar, sedar y transportar algunos dinosaurios a San Diego, donde serán utilizados en una nueva ubicación de Jurassic Park. Pero la vida siempre encuentra un camino. ¿Volverán ambos equipos a tierra firme con resultados exitosos?

SCHINDLER’S LIST

Oskar Schindler es un empresario que saca provecho de la mano de obra judía durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Schindler termina convirtiéndose en un rayo de esperanza cuando transforma su fábrica en un lugar de refugio, salvando así a más de 1000 judíos de morir en las cámaras de gas de Auschwitz. Este filme dirigido por Steven Spielberg recibió siete premios Oscar®.

EMPIRE OF THE SUN

Basado en la novela autobiográfica de JG Ballard, esta cinta cuenta la historia de un niño, James Graham, cuya vida privilegiada se ve alterada por la invasión japonesa de Shanghai, el 8 de diciembre de 1941. Separado de sus padres, finalmente es capturado y llevado a confinamiento al lado de un aeródromo chino. En medio de la enfermedad y la escasez de alimentos en el campamento, Jim intenta reconstruir su vida anterior, al tiempo que brinda espíritu y dignidad a quienes lo rodean.

HOOK

Peter Pan se ha convertido en un abogado de fusiones y adquisiciones y está casado con la nieta de Wendy, Moira. El Capitán James Hook secuestra a sus hijos y Peter regresa a Nunca Jamás con Tinkerbell. Con la ayuda de ella y los Niños Perdidos, debe recordar cómo volver a ser Peter Pan para salvar a sus hijos luchando una vez más con el Capitán Garfio.